Павел Дуров прокомментировал заявление Apple о Telegram-каналах с данными силовиков Беларуси

Источник материала: Tut.by

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал заявление Apple о том, что компания не требует удалять из мессенджера каналы с данными о белорусских силовиках, а лишь говорит о необходимости удаления подобной информации.



Павел Дуров. Фото с личной страницы «ВКонтакте»

В своем Telegram-канале Дуров написал, что это «хитрая формулировка», игнорирующая факт того, что «каналы полностью состоят из личной информации угнетателей и тех, кто способствовал фальсификации выборов, — потому эти каналы и существуют».

Далее предприниматель заявляет: «Скрывая свои требования расплывчатыми фразами, Apple пытается избежать ответственности за соблюдение собственных правил. Раньше при удалении постов по запросам из Apple в Telegram эти посты заменялась уведомлением, говорящим о правиле по ограничению такого контента для пользователей iOS. Но некоторое время назад Apple обратилась к нам и заявила, что наше приложение не может показывать юзерам подобные уведомления из-за того, что они «неуместны».

«Я категорически не согласен с определением «неуместны» от Apple. Думаю, что причина, по которой определенный контент подвергается цензуре, или куда уходят ваши деньги, противоположена неуместной. Apple имеет право быть жадной и формалистичной (может, и нет — это решать судам и регуляторам). Но пора Apple научится брать на себя ответственность за свою же политику, а не пытаться скрыть ее от пользователей — люди заслуживают право это знать», — резюмирует Дуров.

Напомним: Павел Дуров 8 октября сообщил, что Apple требует закрыть три Telegram-канала, где выкладываются личные данные белорусских силовиков. Позже в Apple заявили, что не требовали удалять какие-либо Telegram-каналы, но требуют «немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store».