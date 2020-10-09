В парламенте Дании приняли российских пранкеров за Тихановскую

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) заявили, что это они разыграли членов парламента Дании.





Ранее пресс-служба парламента сообщила, что в онлайн-заседании внешнеполитического комитета участвовал неизвестный человек, выдав себя за Светлану Тихановскую, передает «Коммерсант» .

«Это были мы, но все подробности будут в понедельник (12 октября. — ред.), пока не раскрываем», — заявил Кузнецов.

Пресс-секретарь Тихановской сказала, что в ее окружении не видят ничего плохого в случившемся — это вызывает улыбку и повышает настроение.