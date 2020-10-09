ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В парламенте Дании приняли российских пранкеров за Тихановскую

09.10.2020 21:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) заявили, что это они разыграли членов парламента Дании.

В парламенте Дании приняли российских пранкеров за Тихановскую

Ранее пресс-служба парламента сообщила, что в онлайн-заседании внешнеполитического комитета участвовал неизвестный человек, выдав себя за Светлану Тихановскую, передает «Коммерсант».

«Это были мы, но все подробности будут в понедельник (12 октября. — ред.), пока не раскрываем», — заявил Кузнецов.

Пресс-секретарь Тихановской сказала, что в ее окружении не видят ничего плохого в случившемся — это вызывает улыбку и повышает настроение.

В 2014 году Кузнецов смог пообщаться с Александром Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) заявили, что это они разыграли членов парламента Дании.
 
Новости дня
Новости разные
 
В МВД сообщили о задержании группы "змагаров", которая напала на иракца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика