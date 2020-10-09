Командир минского ОМОНа назвал самых активных участников протестов

Дмитрий Балаба (слева) и Александр Лукашенко летом 2020-го / president.gov.by​





"Им не так важно, за что выступать, главное — против, — говорит Балаба. — Молодые люди, которые еще не определились с профессией, нередко провоцируют стражей порядка".





В упомянутом интервью командир столичных омоновцев признался, что его удивило пребывание среди "радикалов" людей "с хорошим достатком". "Обычно эти люди работают на иностранные компании и интегрированы в среду, где пропагандируется другая идеология, другие ценности, другой уклад жизни", — заявил Дмитрий Балаба.