|
Командир минского ОМОНа назвал самых активных участников протестов
Источник материала: Партизан
Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба в интервью газете "На страже" назвал "одних из самых активных" участников протестов в столице. По его словам, это "анархисты, футбольные фанаты", передает
Дмитрий Балаба (слева) и Александр Лукашенко летом 2020-го / president.gov.by
"Им не так важно, за что выступать, главное — против, — говорит Балаба. — Молодые люди, которые еще не определились с профессией, нередко провоцируют стражей порядка".
В упомянутом интервью командир столичных омоновцев признался, что его удивило пребывание среди "радикалов" людей "с хорошим достатком". "Обычно эти люди работают на иностранные компании и интегрированы в среду, где пропагандируется другая идеология, другие ценности, другой уклад жизни", — заявил Дмитрий Балаба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба в интервью газете "На страже" назвал "одних из самых активных" участников протестов в столице. По его словам, это "анархисты,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)