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Проблемы бизнеса: в Могилеве обсудили экономические реформы
09.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали обсуждать конституционную реформу. Сегодня на площадке в Могилеве эксперты сделали акцент на экономическом блоке, в том числе на создании благоприятной деловой среды для бизнеса, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Дискуссия прошла в формате открытого микрофона. Предложить идеи по развитию региона мог любой участник. Говорили о проблемах, с которыми сталкиваются предприятия, и о способах решения. Например, о проведении модернизации на крупных заводах.
Обсудили право руководителей предприятий на коммерческий риск, пересмотр наказания за экономические преступления, а также способы привлечения инвесторов. В Могилевской области первой в Беларуси будут использовать новый механизм.
Пандемия повлияла на мировые рынки и крупные производства. Поэтому некоторые бизнесмены считают: торопиться с изменением законов не стоит.
«Взять один COVID: в условиях нестабильности нельзя прикасаться к основополагающим законам в государстве. Это сделает только хуже, я уверен», – рассказал директор частного научно-производственного предприятия Александр Бодяко.
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Дискуссия прошла в формате открытого микрофона. Предложить идеи по развитию региона мог любой участник.
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