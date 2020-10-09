Проблемы бизнеса: в Могилеве обсудили экономические реформы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали обсуждать конституционную реформу. Сегодня на площадке в Могилеве эксперты сделали акцент на экономическом блоке, в том числе на создании благоприятной деловой среды для бизнеса, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Дискуссия прошла в формате открытого микрофона. Предложить идеи по развитию региона мог любой участник. Говорили о проблемах, с которыми сталкиваются предприятия, и о способах решения. Например, о проведении модернизации на крупных заводах.

«Сегодня будет важно найти те условия, при которых любое предприятие в стране получило бы второе дыхание», – рассказал генеральный директор завода по производству полиэфирной продукции Петр Рудник.

Обсудили право руководителей предприятий на коммерческий риск, пересмотр наказания за экономические преступления, а также способы привлечения инвесторов. В Могилевской области первой в Беларуси будут использовать новый механизм.

«При вводе объекта в эксплуатацию, государство возвращает сразу 29% от стоимости капитальных затрат всего инвестиционного проекта. И при выходе на проектную мощность государство еще возвращает 15%. Таким образом, общая сумма возврата составляет 35% от всех капитальных затрат. Это на наш взгляд существенная преференция», – рассказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

Пандемия повлияла на мировые рынки и крупные производства. Поэтому некоторые бизнесмены считают: торопиться с изменением законов не стоит.

«Взять один COVID: в условиях нестабильности нельзя прикасаться к основополагающим законам в государстве. Это сделает только хуже, я уверен», – рассказал директор частного научно-производственного предприятия Александр Бодяко.



Такие дискуссионные площадки будут работать во всех областях. Эксперты обсудят не только экономику, но и социальную сферу, повышение роли самоуправления, государственную молодежную политику и партийное строительство.



Каждый белорус может внести свои предложения по изменению Конституции. Изучением общественного мнения занимаются депутаты Палаты представителей Национального собрания. А план конституционных реформ обсудят этой зимой на Всебелорусском народном собрании.