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По-журналистски вкусных блюд: корреспондент Инна Согалович поздравила «МИР»
09.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Корреспондент Национального Представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Инна Согалович поздравила телеканал с 28-летием и пожелала креативных идей и бесконечной энергии!
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Национальное Представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь присоединяется к поздравлениям.
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