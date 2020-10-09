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Варшава отозвала из Беларуси 32 польских дипломата

09.10.2020 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский МИД требовал у посольства Польши в нашей стране сократить количество послов почти в 3 раза.



Министерство иностранных дел Польши выполнило требование белорусской стороны и отозвало 32 польских дипломата, сообщает TUT.BY. Как пояснили в посольстве Польше, «ровно столько, сколько просила белорусская сторона». 

Напомним, дипломатический скандал разгорелся 2 октября, когда белорусский МИД потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Как пояснил Анатолий Глаз, в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.

Представитель МИД также сообщил, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы в Беларуси было предложено последовать данному примеру.

По последним данным, об отзыве послов из Беларуси с тех пор объявили уже восемь стран: Литва, Польша, Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия и Болгария.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский МИД требовал у посольства Польши в нашей стране сократить количество послов почти в 3 раза.
 
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