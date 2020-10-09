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Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь» в КХЛ

09.10.2020 22:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В матче регулярного первенства КХЛ минское «Динамо» оказалось сильнее китайского «Куньлуня» со счетом 2:0.

Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь» в КХЛ
Источник: hcdinamo.by

Поединок прошел вечером 9 октября на «Минск-Арене», где присутствовали около 4,5 тыс. зрителей. На 27-й минуте у динамовцев отличился Еременко, на 60-й — Мартынов. Счет мог быть больше, но на 41-й минуте Когалев не реализовал буллит.

«Динамо-Минск» делит со СКА седьмое место из 23-х, но имеет игру в запасе. «Куньлунь» замыкает турнирную таблицу.

 
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В матче регулярного первенства КХЛ минское «Динамо» оказалось сильнее китайского «Куньлуня» со счетом 2:0.
 
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