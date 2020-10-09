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В Минске задержаны журналистка Евгения Долгая, а также соорганизаторы фем-группы КС Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич

09.10.2020 22:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске 9 октября задержаны журналистка Евгения Долгая, а также соорганизаторы фем-группы Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич.

В Минске задержаны журналистка Евгения Долгая, а также соорганизаторы фем-группы КС Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Евгению Долгую задержали на глазах 8-летней дочери. Сперва ее доставили в Партизанский РУВД, а затем — в изолятор на Окрестина.

Поскольку у Долгой несовершеннолетний ребенок, ее не могут осудить за правонарушение на административный арест. Однако ее вправе задержать до суда, который с учетом предстоящих выходных пройдет не ранее понедельника.

Координационный совет в телеграме сообщает, что сегодня также была снова задержана кандидат философских наук, преподаватель ECLAB, Ольга Шпарага. Ее вызвали для дачи показаний в Советское РУВД, однако спустя два часа ее мужу стало известно, что Ольга уже находится в ИВС на Окрестина.

Шпарага является одним из соорганизаторов фем-группы Координационного совета. Ее задерживали 4 октября в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша освобождения политзаключенных. 

Помимо этого, задержана соорганизатор фем-группы Координационного совета Юлия Мицкевич — возле офиса своей работы.

Стоит отметить, что задержания произошли накануне проанонсированной в соцсетях субботней женской акции против политических репрессий.  

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 9 октября задержаны журналистка Евгения Долгая, а также соорганизаторы фем-группы Координационного совета по урегулированию политического кризиса в...
 
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