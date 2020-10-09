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В Минске задержаны журналистка Евгения Долгая, а также соорганизаторы фем-группы КС Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич
Источник материала: Навiны
В Минске 9 октября задержаны журналистка Евгения Долгая, а также соорганизаторы фем-группы Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич.
Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Евгению Долгую задержали на глазах 8-летней дочери. Сперва ее доставили в Партизанский РУВД, а затем — в изолятор на Окрестина.
Поскольку у Долгой несовершеннолетний ребенок, ее не могут осудить за правонарушение на административный арест. Однако ее вправе задержать до суда, который с учетом предстоящих выходных пройдет не ранее понедельника.
Координационный совет в телеграме сообщает, что сегодня также была снова задержана кандидат философских наук, преподаватель ECLAB, Ольга Шпарага. Ее вызвали для дачи показаний в Советское РУВД, однако спустя два часа ее мужу стало известно, что Ольга уже находится в ИВС на Окрестина.
Шпарага является одним из соорганизаторов фем-группы Координационного совета. Ее задерживали 4 октября в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша освобождения политзаключенных.
Помимо этого, задержана соорганизатор фем-группы Координационного совета Юлия Мицкевич — возле офиса своей работы.
Стоит отметить, что задержания произошли накануне проанонсированной в соцсетях субботней женской акции против политических репрессий.
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В Минске задержаны журналистка Евгения Долгая, а также соорганизаторы фем-группы КС Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич
В Минске 9 октября задержаны журналистка Евгения Долгая, а также соорганизаторы фем-группы Координационного совета по урегулированию политического кризиса в...
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