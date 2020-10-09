«Живем, как в страшной сказке». Работников «Нафтана», записавших видео, пригласили в прокуратуру

Источник материала: Tut.by

Работники «Нафтана» 6 октября опубликовали записанное ими на видео обращение в поддержку белорусов. «Мы хотим жить в мирной, свободной, независимой, процветающей стране, — отмечают заводчане. 8 числа заводчанам с записи пришли повестки с приглашением явиться в прокуратуру. Работники рассказали, о чем там с ними беседовали.





На видео текст читали 16 человек. Среди них была начальник отдела реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» Ольга Бритикова, о которой мы писали ранее.

— Насколько я знаю, все, кто читал текст, и получили повестки. Еще 20 человек просто стояли с нами рядом в финальных кадрах ролика. Мы все были подписаны на видео по имени и фамилии, без отчеств. Так и в повестках было. Пришли они нам вчера. Мне, к примеру, мою начальник принес. Я обычно хожу туда, куда меня зовут. В прокуратуру? Значит, в прокуратуру, — рассказывает Ольга. — В прокуратуре нам был предложен краткий опросник по поводу этого ролика. В нем было 6 вопросов.

Среди них, как рассказывают работники «Нафтана», были вопросы, участвовали ли вы в записи видео, в котором выражено недовольство властью; значит ли, что вы не хотите жить в стране или не поддерживаете власть, призывали ли вы к свержению власти в видео, назовите тех, кто участвовал в создании видео.

— Потом нам предложили подписать предупреждения о том, что мы не должны предпринимать действий, которые бы формировали негативное отношение к мерам, предпринимаемым органами государственной власти по предотвращению каких-то там нарушений. Как-то так, но это не дословно. После этого я еще долго разговаривала с прокурором. Ему было очень интересно, что меня сподвигло участвовать в этом, ведь я раньше не была замечена в оппозиции, не была замечена в независимом профсоюзе, — говорит Ольга. — До 2020 года я была уверена, что от моего участия в выборах ничего не поменяется. Я была убеждена, что Александр Лукашенко набирал на всех выборах абсолютное большинство голосов. Под абсолютным большинством я понимаю 51% и больше. Поэтому и не участвовала.

Ольге и ее коллегам сказали стараться, чтобы все их действия находились в рамках закона. Они обещали стараться. Потом всех работников отпустили.

— Еще нам предложили ознакомиться с концепцией государственной безопасности. Сегодня вечером нужно почитать, — рассказывает работница предприятия. — Согласно статье 33 Конституции каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. А по факту, где я могу выражать свое мнение, кроме как у себя на кухне, судя по последним действиям? Три человека собралось поговорить, выразить свое мнение — это уже массовое мероприятие. Даже если 20 человек молча перешли пешеходный переход, доказывай потом в ГУВД, что ты не участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Все доведено до какого-то абсурда. Ощущение, что мы живем в какой-то страшной сказке. Мы нашли для себя вариант, чтобы донести свое мнение (речь о видео. — Прим. ред.). Нам не запретили снимать обращения. Но нужно, чтобы в них не было клеветы в адрес органов государственной власти.