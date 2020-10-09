«Лукашенко продолжает рассказывать сказки». Тихановская к властям не обращалась

Светлана Тихановская перед тем, как ее вывезли из Беларуси в Литву, не обращалась к властям за какой-либо помощью.

Об этом в вечернем эфире телеканала «Дождь» 9 октября сообщила доверенное лицо Тихановской, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Ольга Ковалькова.





«Если раньше Александра Лукашенко было слушать смешно, то сейчас кроме огорчения ничего его речи не вызывают, поскольку он продолжает рассказывать сказки вместо того, чтобы заняться основной вещью — законностью в Беларуси», — заявила Ковалькова.

«Я была свидетелем событий, которые происходили 9 и 10 августа в Минске. И мы вместе со Светланой Тихановской подавали жалобу в Центральную избирательную комиссию, откуда Светлана ко мне и коллегам не вышла, и белорусские власти в этот вечер вывезли ее из Беларуси под давлением. И никаких других событий не происходило», — добавила она.

На вопрос, обращалась ли Тихановская или кто-либо из ее соратников за помощью к министру внутренних дел Юрию Караеву, Ковалькова ответила: «Я была с ней 9 [августа] весь день, конечно же, нет. Сказка, которую продолжает рассказывать Александр Лукашенко вместо того, чтобы работать и заниматься конкретными вещами».

По ее словам, экс-кандидат в президенты также не просила власти о какой-либо материальной помощи.

Ковалькова считает, что Лукашенко на сегодняшнем совещании рассказал о якобы имевшей место помощи со стороны государства Тихановской и предотвращении сакральной жертвы, чтобы «доказать чиновникам, что он все-таки имеет какую-то власть».

«Это абсолютная ложь, в которую он сам, мне кажется, не верит», — подчеркнула она.

По мнению политика, белорусское общество теперь вправе ждать реакции Следственного комитета на слова Лукашенко о якобы готовившемся поджоге здания, в котором находился штаб Тихановской.

«Замысел был типа Одессы: поджечь штаб и обвинить власть»

9 октября на совещании с главами силовых структур, министерств, областей и другими чиновниками Александр Лукашенко заявил, что акций протеста нужна была сакральная жертва, и ей могла стать Тихановская.

«Я рассказывал, когда вызвал его (речь о возглавлявшем в то время КГБ Валерии Вакульчике. — БелаПАН) практически поздно вечером (9 августа. — БелаПАН) и говорю: «Немедленно снимай с улиц самое боевое подразделение и возьми под контроль штаб так называемой оппозиции. В противном случае будет беда», — отметил Лукашенко. — И была задача переодеть наших ребят из [антитеррористического подразделения КГБ] «Альфы» и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб. Это ж 50 человек — иностранных журналистов всех — туда свезли вместе с этой Тихановской и другими».

По словам Лукашенко, в охране Тихановской был бывший сотрудник «то ли милиции, то ли еще какой-то». «Просто он усек, что что-то не то происходит. Зачем собрали в одном доме столько людей? Его это насторожило. Как в народе говорят, чуйка сработала. И он позвонил [министру внутренних дел Юрию] Караеву, — рассказал Лукашенко. — И тогда я снял 120 человек с этих улиц, которые там работали по отморозкам по этим, для того, чтобы не дать совершить это преступление. Замысел был типа Одессы: поджечь штаб и обвинить власть».

На следующий день, по словам Лукашенко, Тихановская позвонила Караеву и попросилась на прием. «Он мне доложил. Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ, — рассказал Лукашенко. — В целом просьба была одна: «Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси, будет беда». Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, которые она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег для того, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и ей отдали. Большое спасибо вам, на шею, плакала. Вывезли».

Лукашенко заявил, что отдал распоряжение белорусскому посольству в Литве, чтобы «помогли ей во всем, в том числе, если нужно, новую квартиру там снять, так далее и тому подобное».

«Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете. Вот, чтоб вы знали, что произошло в то время, — сказал Лукашенко. — Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Вопрос стоял жизни и смерти, и это было ее желание».