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Лукашенко пытается дискредитировать Тихановскую и сцементировать свою систему
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко, кажется, впервые назвал свою
Далее последовала душещипательная
Лукашенко имел в виду трагедию, случившуюся в Одессе 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений между проукраинскими и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек.
«Как в народе говорят, чуйка сработала»
При этом версия о плане поджечь штаб Тихановской зиждется на том, что в ее охране состоял бывший сотрудник «то ли милиции, то ли еще какой-то», который «усек, что что-то не то происходит. Зачем собрали в одном доме столько людей? Его это насторожило. Как в народе говорят, чуйка сработала. И он позвонил [министру внутренних дел Юрию] Караеву».
Надо же: в штабе основной соперницы Лукашенко в кульминационный момент президентской кампании оказалось много людей. Дичайшая аномалия. По логике властных конспирологов, в те горячие минуты там, видимо, должно было царить безлюдье, Тихановской с соратниками следовало ютиться в подворотне, а журналистам надлежало попивать пивко по барам.
И потом, если с такой уверенностью говорится о преступном плане, то почему доблестные милиционеры или спецслужбы не выловили злоумышленников, не схватили с поличным — канистрами и прочим?
Впрочем, после сгенерированных в ходе минувшей избирательной кампании сказок о
Триумфальный вояж «домохозяйки» по Европе портит чей-то аппетит?
Да, и самое главное: почему именно сейчас Лукашенко понадобилось отряхнуть от нафталина и обогатить новыми красками эту историю? Многие забыли, но он еще 10 августа пояснял, что силовики были вынуждены взять под охрану офис Тихановской, «чтобы не дай бог не убили кого-нибудь: нужна была сакральная жертва» (как видим, о поджоге тогда речь не шла).
Напрашивается простое предположение:
Высокие, высокие отношения. Трогательная картина маслом. Но эти попытки дискредитации вряд ли изменят расклад, при котором домохозяйку (напомню: пошедшую ва-банк ради
Вождь требует от подчиненных большей жесткости
А вообще вождя, похоже, серьезно беспокоит, что идеи Тихановской, уже овладевшие широкими массами, способны разъесть и вертикаль. Совещание, на которое 9 октября были созваны важные люди в погонах и без, носило мобилизационный характер.
Лукашенко посетовал: государственные структуры уже настолько привыкли к уличным акциям, что перестали к ним серьезно относиться. «Но ведь это тоже технологии, направленные не только на усыпление нашей бдительности, но и на формирование новых, радикальных форм организации протестов», — подчеркнул он.
Кроме того, он отметил, что некоторые лидеры официальных профсоюзов «ушли в тень, а отдельные спрятались под плинтус».
МИДу
Не избежала упреков и государственная пресса. Лукашенко потребовал завершить в ближайшее время формирование коллективов в основных СМИ. Вероятно, речь идет о том, чтобы окончательно заменить «перебежчиков», вычистить ненадежных.
«Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное — наступательно <…> Журналистика должна наконец перестать быть “памяркоўнай”, как это было у нас принято до нынешних времен», — поставил задачу Лукашенко.
В переводе на простой язык это означает, что дан карт-бланш на еще более отвязанную пропаганду, беспардонное мочилово политических врагов.
У госпропаганды туго с «завоеванием господства в воздухе»
Отдельно Лукашенко отметил, что государство должно проводить более настойчивую информационную политику в интернете, вести ее наступательно, но без фейков.
Ну, без фейков, как показывает практика, госпропаганда обойтись не может. А вот с завоеванием господства в воздухе (интернет множеству белорусов ныне нужен как воздух, причем воздух свободы) у казенных пропагандистов плохо. Уж больно убогий контент. Так что, скорее, власти продолжат разбираться с независимыми интернет-ресурсами привычным методом —
Информационный же суверенитет большое начальство понимает своеобразно — как монополию своих официальных СМИ. Поэтому, в частности, щемят западную прессу, в частности через механизм переаккредитации. Ну, и, конечно, в «лучших» традициях давят национальные независимые медиа.
При этом Москва, пользуясь политическим кризисом, уже по локоть
Но сейчас положено лишь поддакивать Кремлю, ведь это Владимир Путин в августе, на пике революционных событий в Беларуси,
Качество управления будет падать, проблемы страны лишь усугубятся
На совещании Лукашенко обратил особое внимание на кадровую политику: «Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А потом некоторые “переобулись”. И “переобулись” ведь те, которых мы вырастили на своих руках. Поэтому надежность, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место».
Если без эвфемизмов, то речь идет о личной преданности вождю. Лукашенко дал понять, что в течение недели
В общем, критерий профессионализма при подборе кадров отодвигается еще дальше в тень, а уж мораль, совестливость, видимо, и вовсе будут рассматриваться как отягчающие обстоятельства.
Это означает, что качество управления будет и впредь падать. Лукашенко пытается стабилизировать ситуацию и сохранить систему через расстановку на ключевые позиции не реформаторов, а охранителей.
На какое-то время страну, конечно, можно
И это означает, что идея перемен, ныне во многом завязанная на фигуру Тихановской, продолжит крепнуть.
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Он сетует на функционеров, которые “переобулись”, и намерен отбирать кадры еще жестче…
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