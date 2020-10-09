Макей и Боррель обсудили состояние и перспективы отношений между Беларусью и Евросоюзом

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.





В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Беларусью и Европейским союзом, сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что с белорусской стороны «подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС, подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь — ЕС».

«По просьбе своего европейского коллеги В.Макей также разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с загранучреждениями белорусской стороны в указанных странах являются исключительно ответной мерой, никоим образом не направлены против ЕС либо на сворачивание диалога и вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси», — отмечает МИД, подчеркивая, что стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.

После введения Евросоюзом 2 октября санкций в отношении 40 белорусских должностных лиц официальный Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и потребовал от Литвы и Польши сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в их посольствах.

5 октября из Минска были вынужденно отозваны послы Литвы и Польши. Затем в знак солидарности с коллегами Беларусь покинул посол Германии, также были отозваны послы Латвии, Эстонии, Болгарии, Чехии. Отзыв посла планирует и Словакия. 9 октября из Беларуси был отозван посол Румынии.