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Макей и Боррель обсудили состояние и перспективы отношений между Беларусью и Евросоюзом

10.10.2020 06:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Макей и Боррель обсудили состояние и перспективы отношений между Беларусью и Евросоюзом

В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Беларусью и Европейским союзом, сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что с белорусской стороны «подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС, подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь — ЕС».

«По просьбе своего европейского коллеги В.Макей также разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с загранучреждениями белорусской стороны в указанных странах являются исключительно ответной мерой, никоим образом не направлены против ЕС либо на сворачивание диалога и вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси», — отмечает МИД, подчеркивая, что стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.

После введения Евросоюзом 2 октября санкций в отношении 40 белорусских должностных лиц официальный Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и потребовал от Литвы и Польши сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в их посольствах.

5 октября из Минска были вынужденно отозваны послы Литвы и Польши. Затем в знак солидарности с коллегами Беларусь покинул посол Германии, также были отозваны послы Латвии, Эстонии, Болгарии, Чехии. Отзыв посла планирует и Словакия. 9 октября из Беларуси был отозван посол Румынии.

 
Теги: Минск
 
 
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Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии, верховным представителем ЕС...
 
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