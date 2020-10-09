Двух гомельских журналисток доставили в ИВС

К вечеру 9 октября двух гомельских журналисток — Анну Якштас (главный редактор портала «Сильные Новости») и Ларису Щирякову (сотрудничает с рядом независимых изданий) доставили в ИВС.





Лариса Щирякова была задержана милицией около 13:00 в Гомеле, когда ехала на своем автомобиле. Ее вынудили проехать в Советский РОВД. Оттуда журналистку перевели в ИВС до суда в понедельник. У Щиряковой есть несовершеннолетний сын, поэтому к ней нельзя применить административный арест. Милиция задерживает Щирякову в третий раз именно в пятницу и доставляет до суда в понедельник в ИВС. Дважды после проведенных выходных в ИВС она получала штрафы.

Анну Якштас сегодня милиция задержала по месту жительства. Как сообщал портал «Сильные новости» , ее обвинили в якобы участии в несанкционированной акции 23 сентября, в день инаугурации Александра Лукашенко. В Гомеле в этот день не было акции протеста, так как ОМОН и внутренние войска не дали людям собраться в центре города и рандомно задерживали прохожих.

3 октября Анна Якштас была задержана вместе с мужем Денисом Якштасом, также сотрудником «Сильных новостей». Супруги провели выходные в ИВС. После выходных суд наказал Дениса Якштаса арестом на 15 суток, Анну — штрафом в 20 базовых величин. По версии милиции, Якштасы, «выдавая себя за аккредитованных журналистов, приняли активное участие в несанкционированном шествии». В семье воспитываются двое детей, 10 и 13 лет.

В редакции «Сильных новостей» 5 октября прошел «осмотр рабочего места Анны Якштас», в результате которого все сотрудники редакции лишились техники и мобильных телефонов.