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Смотреть можно бесконечно: симпатичный кот играет в пул – видео
10.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Симба - симпатичный офисный кот, у которого почти 250 тфсяч подписчиков в социальных сетях. Одно из его самых популярных видео демонстрирует, как он играет в пул.
Кадры были сняты на камеру в офисе китайской компании. Цзи Цинчао, владелец Симба в восторге от своего служебного питомца. Он любит делиться буднями кота в социальных сетях.
"Я привык приводить его в офис, и он проявил интерес к снукеру. Поэтому мы помогаем ему закусками, чтобы он играл правильно", - объяснил Цинчао.
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Офисный кот по кличке Симба, играющий в пул, стал звездой китайских соцсетей, пользователей интернета покорила его красота и грация. Заслуживает ли кот лайка,...
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