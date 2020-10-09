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Смотреть можно бесконечно: симпатичный кот играет в пул – видео

10.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Симба - симпатичный офисный кот, у которого почти 250 тфсяч подписчиков в социальных сетях. Одно из его самых популярных видео демонстрирует, как он играет в пул.

Кадры были сняты на камеру в офисе китайской компании. Цзи Цинчао, владелец Симба в восторге от своего служебного питомца. Он любит делиться буднями кота в социальных сетях.

"Я привык приводить его в офис, и он проявил интерес к снукеру. Поэтому мы помогаем ему закусками, чтобы он играл правильно", - объяснил Цинчао.

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