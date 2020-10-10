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На могилевской трассе водитель насмерть сбил ребенка на велосипеде

10.10.2020 06:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МВД сообщили: в Червенском районе внедорожник насмерть сбил малолетнего велосипедиста на переходе. Это произошло в пятницу, 9 октября, около 21:00 на трассе М4 (Минск — Могилев), вблизи поселка Смиловичи.

— На пешеходном переходе 42-летний водитель Volvo XC90 сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался на месте, — рассказали в МВД.

На могилевской трассе водитель насмерть сбил ребенка на велосипеде

По предварительной информации, погибший вместе с двумя подростками возвращался в поселок из соседней деревни и переезжал трассу по пешеходному переходу. «Зебра» нерегулируемая и оборудована наружным освещением.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, медики, эксперты и следственно-оперативная группа.

На могилевской трассе водитель насмерть сбил ребенка на велосипеде
На могилевской трассе водитель насмерть сбил ребенка на велосипеде

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В МВД сообщили: в Червенском районе внедорожник насмерть сбил малолетнего велосипедиста на переходе. Это произошло в пятницу, 9 октября, около 21:00 на трассе М4 (Минск...
 
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