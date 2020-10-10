На могилевской трассе водитель насмерть сбил ребенка на велосипеде

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили: в Червенском районе внедорожник насмерть сбил малолетнего велосипедиста на переходе. Это произошло в пятницу, 9 октября, около 21:00 на трассе М4 (Минск — Могилев), вблизи поселка Смиловичи.

— На пешеходном переходе 42-летний водитель Volvo XC90 сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался на месте, — рассказали в МВД.





По предварительной информации, погибший вместе с двумя подростками возвращался в поселок из соседней деревни и переезжал трассу по пешеходному переходу. «Зебра» нерегулируемая и оборудована наружным освещением.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, медики, эксперты и следственно-оперативная группа.







