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Лукашенко: Внутренняя стабильность – гарантия выживания Беларуси
10.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Стабильность в стране, экономика, поправки в Конституцию – вопросы внутренней и внешней политики стали главными темами на совещании у президента Беларуси. Александр Лукашенко напомнил: жители голосовали за мир и порядок в стране, и власть обязана выполнить наказ народа, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Александр Лукашенко начал с ситуации в Кыргызстане. Президент охарактеризовал события, происходящие в стране.
Поговорить с народом Александр Лукашенко планирует на Всебелорусском собрании. К нему активно готовятся. Там же планируют поднять тему изменений в Конституцию. Как раз сейчас идет их обсуждение. В день поступает до ста инициатив от белорусов.
«Приглашайте туда разных людей. Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы – Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы там, – мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента. И вынесем на Всебелорусское народное собрание. Вот такая формула должна быть», – сказал глава государства.
Кадровая политика и идеологическая работа. Но главное – экономика. К работе предприятий внимание особое. Лукашенко подчеркнул, что белорусы голосовали за
Обратился президент и к сотрудникам МИДа. От дипломатов потребовал четко заявлять позицию своего государства и отстаивать его интересы.
От СМИ президент ждет более оперативного реагирования на события в стране. Также он предложил журналистам активнее работать в интернете.
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Президент республики охарактеризовал ситуацию в Кыргызстане.
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