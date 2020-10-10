Лукашенко: Внутренняя стабильность – гарантия выживания Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стабильность в стране, экономика, поправки в Конституцию – вопросы внутренней и внешней политики стали главными темами на совещании у президента Беларуси. Александр Лукашенко напомнил: жители голосовали за мир и порядок в стране, и власть обязана выполнить наказ народа, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Александр Лукашенко начал с ситуации в Кыргызстане. Президент охарактеризовал события, происходящие в стране.

«Что нас удержало от подобных событий – это так жестко критикуемая со стороны наших оппонентов вертикаль власти. Там этой вертикали нет. Нет власти – завтра появятся кланы, олигархи, которые будут дербанить страну и постоянно ее делить. Неконтролируемый захват власти – это немедленная дележка собственности. Не только государственной, но и частной. Это самое страшное. Ни одно государство этого допустить не должно», – заявил Лукашенко.

Поговорить с народом Александр Лукашенко планирует на Всебелорусском собрании. К нему активно готовятся. Там же планируют поднять тему изменений в Конституцию. Как раз сейчас идет их обсуждение. В день поступает до ста инициатив от белорусов.

«Приглашайте туда разных людей. Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы – Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы там, – мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента. И вынесем на Всебелорусское народное собрание. Вот такая формула должна быть», – сказал глава государства.

Кадровая политика и идеологическая работа. Но главное – экономика. К работе предприятий внимание особое. Лукашенко подчеркнул, что белорусы голосовали за мир и порядок в стране , и власть обязана выполнить этот наказ народа.

«Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Сохраним стабильность внутри Беларуси – выживем, нет – нас разделят. Помните, я говорил, что Беларусь на разрыв? Все это произошло. И происходит. А мы должны выстоять. Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять», – подчеркнул Лукашенко.

Обратился президент и к сотрудникам МИДа. От дипломатов потребовал четко заявлять позицию своего государства и отстаивать его интересы.

От СМИ президент ждет более оперативного реагирования на события в стране. Также он предложил журналистам активнее работать в интернете.