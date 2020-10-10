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Британия отозвала посла из Беларуси

10.10.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британские власти отозвали своего посла из Беларуси в знак солидарности с Польшей и Литвой. Об этом решение сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своем аккаунте в Twitter.




Рааб отметил, что Великобритания осуждает решение белорусских властей выслать польских и литовских дипломатов из страны. По словам главы МИД Великобритании, решение является «совершенно неоправданным и будет только изолировать белорусский народ».

Министр также отметил, что вызов посла является временным решением для проведения консультаций.

Отношения ЕС и Минска ухудшились после президентских выборов в Беларуси. Страны Евросоюза отказались признавать победившего Александра Лукашенко легитимным президентом. 
 
Теги: Минск
 
 
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Британские власти отозвали своего посла из Беларуси в знак солидарности с Польшей и Литвой. Об этом решение сообщил министр иностранных дел Великобритании...
 
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