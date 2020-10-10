Британия отозвала посла из Беларуси













Рааб отметил, что Великобритания осуждает решение белорусских властей выслать польских и литовских дипломатов из страны. По словам главы МИД Великобритании, решение является «совершенно неоправданным и будет только изолировать белорусский народ».





Министр также отметил, что вызов посла является временным решением для проведения консультаций.





Отношения ЕС и Минска ухудшились после президентских выборов в Беларуси. Страны Евросоюза отказались признавать победившего Александра Лукашенко легитимным президентом.



