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Британия отозвала посла из Беларуси
Источник материала: Партизан
Британские власти отозвали своего посла из Беларуси в знак солидарности с Польшей и Литвой. Об этом решение сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своем аккаунте в Twitter.
Рааб отметил, что Великобритания осуждает решение белорусских властей выслать польских и литовских дипломатов из страны. По словам главы МИД Великобритании, решение является «совершенно неоправданным и будет только изолировать белорусский народ».
Министр также отметил, что вызов посла является временным решением для проведения консультаций.
Отношения ЕС и Минска ухудшились после президентских выборов в Беларуси. Страны Евросоюза отказались признавать победившего Александра Лукашенко легитимным президентом.
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Британские власти отозвали своего посла из Беларуси в знак солидарности с Польшей и Литвой. Об этом решение сообщил министр иностранных дел Великобритании...
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