Александр Зимовский: «Лукашенко медийно уничтожен»

«О численности участников акций протеста можно судить по двум источникам: по информации белорусского МВД и по местным телеграм-каналам и негосударственным СМИ. А там разница в десять раз. При таком разбросе цифр говорить о том, сдулись протесты или нет, преждевременно. Я думаю, что Лукашенко докладывает МВД, поэтому он считает, что протесты сдулись. Он реальной картины не видит», - отметил Зимовский.





По его мнению, политическая борьба в Беларуси сейчас достигла некоего равновесия.





«Лукашенко неспособен силовым образом подавить протесты. А у оппозиционеров не хватает силы захватить власть. Грубо говоря, захватить дворец. Никто не хочет за эту власть драться, рискнуть чем-нибудь. Лукашенко власть удерживает по факту, поэтому у него степень риска и угроз меньше. Нет необходимости кровью подавлять несуществующий активный протест», - пояснил политолог.





Зимовский не видит сейчас сил, которые могли бы сдвинуть баланс в ту или другую сторону.





«Генералитет полиции и армии не перейдет на сторону оппозиции. Запад показал своими санкциями, что этих людей ждет, по крайней мере, серьезное преследование, вплоть до уголовного. На них начнут охотиться, если они потеряют властные рычаги. Что касается оппозиции, я думаю, что нерешительность сохранится. Наверное, к счастью для Беларуси, ядро оппозиции оказалось не столь мощным, как ожидалось в начале. Активность сосредоточена только в Минске и областных центрах. Ядро можно оценить как 200 тысяч оппозиционеров. Они эту ситуацию качают. Но можно сказать, что это ядро существовало всегда, все время пребывания Лукашенко у власти», - объяснил собеседник НСН.





Однако ситуация в Беларуси за два месяца протестов против Лукашенко изменилась очень сильно.





«Сейчас его позиции серьезно подорваны в медийном плане. Медийно он практически уничтожен. Что касается экономической ситуации, она целиком зависит от российского финансирования. Пока будут поступать деньги от России, пока будут приемлемые тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания, ситуация будет стабильна», - заключил эксперт.



