ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Армения и Азербайджан договорились о перемирии

10.10.2020 07:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября. Стороны согласовали совместный документ по итогам переговоров глав МИДов России, Армении и Азербайджана, проходивших в Москве на протяжении более 10 часов.



Участники конфликта обменяются пленными и телами погибших в соответсвии с критериями Международного Красного креста, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи. Конкретные параметры прекращения огня будут объявлены позднее. Азербайджан и Армения перейдут к субстантивным переговорам при посредсничестве Минской группы ОБСЕ, форматы переговоров не изменятся.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил, что проведет пресс-конференцию в 10:00. «Тема — развязанная против нашей страны война, оставленные ею за эти дни последствия и наша нерушимая борьба»,— передает информационный центр Минобороны Армении в Facebook слова господина Арутюняна.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился обострился 27 сентября. Россия и другие страны Минской группы ОБСЕ неоднократно призывали стороны прекратить огонь и вернуться к переговорам. Переговоры глав МИДов Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова начались 9 октября при содействии российской стороны.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября. Стороны согласовали совместный документ по итогам переговоров глав...
 
Новости дня
Новости разные
 
На могилевской трассе водитель насмерть сбил ребенка на велосипеде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика