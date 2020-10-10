«Неужели не догадываешься?» 10 фраз, которые не стоит говорить мужчине

Источник материала: Tut.by

Независимо от того, находятся ваши отношения на начальной стадии или вы уже давно вместе, очень важно друг с другом разговаривать. Об этом постоянно напоминают эксперты. Однако вести беседу важно так, чтобы никого не задеть. Психолог Инна Есина в своем профиле Instagram опубликовала список фраз, которые не стоит говорить конкретно мужчине.



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Поступи как мужик!

Возникает вопрос, а сейчас он кто. Эта фраза обесценивает мужчину.

Твоя мама…

Не критикуйте его маму. Если она имеет влияние на вашего мужа, ваша негативная позиция заранее обречена на провал. Лучше пробуждайте в нем уверенность в себе, покажите, что в ваших глазах он самодостаточный мужчина. Тогда есть шанс.

Нам нужно поговорить

Эта фраза — как красная тряпка для мужчины: сейчас будут пилить мозг. Просто говорите то, что хотели, или спрашивайте. Делайте это четко и коротко. Не нужно прелюдий.

Твои дурацкие увлечения! Лучше бы делом занялся!

Любить свои увлечения он не перестанет. А отношения пострадают. Поддержите его, узнайте особенности его увлечения, поймите, чем оно его привлекает.

Сама справлюсь

Не нужно так говорить, когда мужчина предлагает помощь, даже небольшую: что-то открыть, поднять. Так вы покажете, что он не очень-то вам нужен как сильное плечо. В этом случае не ждите помощи в более существенном. А вот если примете помощь и поблагодарите, это даст мужчине понимание своей значимости.



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Моя мама говорит…

Эта фраза сообщает, что собственного мнения у вас нет, что в отношениях есть кто-то третий, что мужчина не главный, рулит ваша мама.

О чем ты думаешь?

Мужчина точно не готов посвящать вас в свои мысли. Если он задумался, ему нужно побыть наедине с собой. И эта фраза может только раздражать.

Ведешь себя как ребенок!

В этот момент вы включаете мамочку. Но парадокс в том, что вы вряд ли получите «послушного ребенка». Он действительно начнет вести себя как ребенок, но «бунтующий ребенок». Вам это вряд ли понравится.

Я толстая. Я некрасивая и т. д.

Если вы часто это говорите, мужчина рано или поздно поверит в это. И может, пару раз он попробует вас разубедить, но потом перестанет. Говорите мужчине о том, что вы самая обаятельная и привлекательная. Принцип простой: что говорите, в то и верит.

Неужели не догадываешься?

Нет. Он не догадывается. Правда. Поэтому говорите прямо.