«Я такой скучный, что за мной даже папарацци не бегают». Актеру Мэтту Деймону исполнилось 50 лет

Источник материала: Tut.by

8 октября Мэтью Пейджу Деймону исполнилось 50 лет. Актер прославился ролями в фильмах «Умница Уилл Хантинг» (за который еще и получил «Оскара» как сценарист), трилогии «Друзья Оушена», приключенческой серии о спецагенте Джейсоне Борне.

Дэймон сам говорит о себе так: «Есть актеры, которые рождаются звездами. Глаз от них невозможно оторвать. Джордж Клуни, например, и другие мои друзья. Но не я. Я такой скучный, что за мной даже папарацци не бегают».

Мэтт родился недалеко от Бостона. Его родители — биржевой брокер Кент Тейлор Дэймон и мать Нэнси, преподавательница университета — развелись, когда мальчику было два года. Мэтт и его старший брат Кайл остались жить с матерью, хотя сохранили отношения с отцом и его новой семьей. Нэнси говорит, что всегда знала: Мэтт станет актером, а Кайл — художником или скульптором. Несмотря на то, что свои надежды она держала при себе, все сложилось именно так, как она себе представляла.



Мэтт с отцом

В 6 лет Мэтт очень хотел заниматься баскетболом и связать свою жизнь со спортом. Но отец отговорил его от этой затеи: «В нашем роду мужчины едва дотягивают до 160 сантиметров и не очень дружат со спортом!». Так с мечтами о карьере баскетболиста было покончено.

В 14 лет Мэтт знакомится с соседским мальчиком Бэном. Бэну 12, и ни он, ни Мэтт еще не знают, что эта встреча и дружба определят их судьбу. Фамилия Бэна — Аффлек. Бэн уже в 8 лет снялся в кино и заразил Мэтта своим интересом к тому занятию. Они вместе начали посещать театральный кружок и даже втайне от родителей ездили в Нью-Йорк, чтобы принять участие в детском конкурсе «Шоу Микки Мауса». После первого тура ребят отправили домой, где их уже ждали разъяренные родители.

Бен Аффлек и Мэтт Деймон в детстве

После окончания школы Бэн отправился в поисках карьеры актера в Нью-Йорк, а Мэтт поступил в Гарвард на факультет английского языка. Во время учебы он посещал курсы сценарного мастерства и однажды волей случая ему досталась крошечная роль в комедии «Мистическая пицца». Роль состояла всего из одной фразы, но обстановка на площадке так захватила его, что Мэтт решил поехать в Нью-Йорк, чтобы присоединиться к Бэну в поисках киноудачи.

Первым успехом Мэтта была съемка в рекламе сети недорогих супермаркетов, но уже в 1989 году он получает роль в фильме «Сын — восходящая звезда». С Гарвардом решено было завязывать, несмотря на протест родителей. К счастью, в 1990 году Мэтт и Бен получили главные роли в фильме «Школьные узы». После этого Деймон снимется еще в нескольких кассово неуспешных фильмах, после чего они с Аффлеком решают доработать сценарий Мэтта, который он придумал еще на сценарных курсах — так на свет появился «Умница Уилл Хантинг». Студии отказывались брать в работу сценарий, несмотря на то, что он многим нравился. Основным условием сценаристов было исполнять в будущем фильме главные роли самим. Наконец студия Miramax Films решила рискнуть, и в 1997 году «Умница Уилл Хантинг» вышел на экраны с Дэймоном и Аффлеком в главных ролях. Эта картина произвела фурор и принесла создателям 225 миллионов долларов (при стоимости проекта в 10 миллионов), сценаристам — «Оскары», «Золотой глобус» и «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля и мировую известность им же в качестве актеров.

После этого Дэймон снимется в «Талантливом Мистере Рипли», «Догме», трилогии «Друзья Оушена», серии фильмов о спецагенте Борне, «Марсианине» и большом количестве других, оставаясь таким классическом любимчиком Америки. Но в 2018 году его высказывание в поддержку Харви Вайнштейна будет стоить ему вырезанных из фильма «8 подруг Оушена» кадров с его участием. В разгар процесса над Вайнштейном Деймон выскажется в его поддержку, заявив, что между сексуальным домогательством и просто прикосновением существует огромная разница и что он не откажется от дружбы с Вайнштейном в связи с обвинениями. Разумеется, его слова породили огромный скандал. В Сети была создана петиция с требованием удалить Дэймона из фильма о подругах Оушена, в итоге в прокат фильм вышел отредактированным.

Личная жизнь

Мэтт Деймон заводил отношения с партнершами по площадке, другими актрисами, ассистентками режиссеров — словом, с женщинами из мира кино. И ни с одной из них у него не сложилось длительных отношений.



filmz.ru

В 2003 году, выпивая в баре в Майами, он знакомится с барменшей Лучаной Баррозо, и уже в 2005 году делает ей предложение. Пара просто расписалась в мэрии Нью-Йорка. Кроме них на церемонии присутствовала лишь дочь Лучаны от первого брака. Мэтт удочерил ее, а позже в семье родились еще три дочери: Изабелла, Джиа и Стелла.



uznavanie.ru

Актер не делится подробностями личной жизни с публикой, у него нет верифицированного аккаунта в инстаграме. В нечастых интервью он говорит, как сильно любит жену и детей, и как он рад тому факту, что Лучана не из актерской среды.

«Моя жена красивая, умная и абсолютно лишена звездных закидонов, свойственных женщинам из Голливуда. Мне именно такая и была нужна, ведь я самый скучный человек на свете. Я себя за пределами съемочной площадки веду и ощущаю как, скажем, бухгалтер. Правда, которому случайно дали «Оскар». Кроме того, Деймон не расстается со своей семьей больше чем на две недели. В случае если актеру необходимо уехать на больший срок, они собирают вещи, берут нянь, помощников и отправляются в путь.

Умница Мэтт Деймон, иначе и не скажешь.