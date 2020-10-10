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«По возможности увеличить интервал движения днем». Председатель Мингорсовета - о городском транспорте
Источник материала: Tut.by
На этой неделе минчан взбудоражило мнение председателя Мингорсовета Андрея Бугрова о возможном будущем общественного транспорта в столице. В частности, в интервью агентству «Минск-Новости» депутат
«Если есть возможность где-то увеличить интервал движения транспорта днем, это надо делать»
— Сразу скажу, что смысл, который был заложен в моих словах, совершенно другой. Ни о каком сокращении количества транспорта речь не идет. Речь идет об оптимизации, — объясняет Андрей Бугров. — Простой пример: мы сегодня построили новую линию метрополитена. Конечно, часть маршрутов наземного транспорта, которые дополнительно вводились, сейчас неактуальны: пассажиропоток на них существенно уменьшится. В Минске есть задвоения маршрутной сети — этого нужно избегать.
Андрей Бугров говорит, что Минск должен развиваться как «умный город». Почти у каждого человека есть смартфон, и с помощью приложения можно четко все рассчитать и прийти на остановку четко ко времени прибытия транспорта.
— И поэтому сегодня надо говорить о том, что если есть возможность где-то увеличить интервал движения транспорта днем, перераспределить потоки и сэкономить какую-то копейку, чтобы потратить ее на развитие транспортной сети, построение четкой логистики, закупку современного электротранспорта, это надо делать.
В целом же председатель Мингорсовета считает, что необходимо создавать комфортные условия для пассажиров общественного транспорта, чтобы люди отказывались от личных автомобилей.
— Надо минимизировать количество автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Все-таки Минск — европейская столица, и мы должны стремиться к зеленой экономике. Но проблема в другом: минчане сейчас не готовы пересесть с личных авто на общественный транспорт. У нас другое мышление, менталитет. Но, думаю, год-два, и минчане поймут, что по столице удобнее передвигаться именно на общественном транспорте, оставляя машины на перехватывающих парковках.
«Городской транспорт — это не только метро и автобусы. Есть еще маршрутки, летом — самокаты и велосипеды»
При этом депутат не отрицает, что вопросы к транспортной логистике, конечно, есть. Более того, по данным
Здесь Андрей Бугров приводит в пример развитые европейские страны, где автомобили перестают допускать в центр города или делают для них платный въезд — словом, идут на непопулярные меры, чтобы развить общественный транспорт.
— Мы не должны рассматривать в качестве городского транспорта только троллейбусы, автобусы, метро и трамваи. В Минске довольно много маршрутных такси. Есть каршеринг, летом хорошо представлены возможности аренды самокатов, велосипедов. И эти направления надо вовлекать. Это тоже определенные точки роста для бизнеса. Бизнес тоже должен в этом участвовать и предлагать свои варианты обслуживания пассажиров города Минска.
Сейчас, по словам депутата, необходимо собирать информацию и проводить анализ потребностей, затрат, интересов жителей столицы. Четкая логистика будет способствовать в том числе и экономии бюджетных средств. Но это вопрос не одного месяца и даже не года.
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«По возможности увеличить интервал движения днем». Председатель Мингорсовета - о городском транспорте
AUTO.TUT.BY выяснил у председателя Мингорсовета Андрея Бугрова, каким он видит развитие общественного транспорта. Речь не идет о сокращении парка техники.
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