«По возможности увеличить интервал движения днем». Председатель Мингорсовета - о городском транспорте

Источник материала: Tut.by

На этой неделе минчан взбудоражило мнение председателя Мингорсовета Андрея Бугрова о возможном будущем общественного транспорта в столице. В частности, в интервью агентству «Минск-Новости» депутат высказался о том, что большинство горожан передвигается на личном транспорте, а автобусы и троллейбусы идут по своим маршрутам полупустые. «Во всем мире, наоборот, призывают пересесть с личного транспорта на общественный, а у нас что, автобусы и троллейбусы будут сокращать?» — в штыки восприняли новость многие минчане. AUTO.TUT.BY попросил Андрея Бугрова пояснить, каким же он видит общественный транспорт столицы.





«Если есть возможность где-то увеличить интервал движения транспорта днем, это надо делать»

— Сразу скажу, что смысл, который был заложен в моих словах, совершенно другой. Ни о каком сокращении количества транспорта речь не идет. Речь идет об оптимизации, — объясняет Андрей Бугров. — Простой пример: мы сегодня построили новую линию метрополитена. Конечно, часть маршрутов наземного транспорта, которые дополнительно вводились, сейчас неактуальны: пассажиропоток на них существенно уменьшится. В Минске есть задвоения маршрутной сети — этого нужно избегать.

Андрей Бугров говорит, что Минск должен развиваться как «умный город». Почти у каждого человека есть смартфон, и с помощью приложения можно четко все рассчитать и прийти на остановку четко ко времени прибытия транспорта.

— И поэтому сегодня надо говорить о том, что если есть возможность где-то увеличить интервал движения транспорта днем, перераспределить потоки и сэкономить какую-то копейку, чтобы потратить ее на развитие транспортной сети, построение четкой логистики, закупку современного электротранспорта, это надо делать.





В целом же председатель Мингорсовета считает, что необходимо создавать комфортные условия для пассажиров общественного транспорта, чтобы люди отказывались от личных автомобилей.

— Надо минимизировать количество автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Все-таки Минск — европейская столица, и мы должны стремиться к зеленой экономике. Но проблема в другом: минчане сейчас не готовы пересесть с личных авто на общественный транспорт. У нас другое мышление, менталитет. Но, думаю, год-два, и минчане поймут, что по столице удобнее передвигаться именно на общественном транспорте, оставляя машины на перехватывающих парковках.

«Городской транспорт — это не только метро и автобусы. Есть еще маршрутки, летом — самокаты и велосипеды»

При этом депутат не отрицает, что вопросы к транспортной логистике, конечно, есть. Более того, по данным доклада Республиканского центра экологии и краеведения, за последние 30 лет объем перевозок пассажиров и пассажирооборота, выполняемых транспортом общего пользования (автомобильным, городским электрическим транспортом и метрополитеном), неуклонно падает. Одна из причин — рост количества личного автотранспорта. Кроме того, стопором развития называют низкую скорость движения пассажирского транспорта и отсутствие эффективного контроля за полнотой оплаты проезда.

Здесь Андрей Бугров приводит в пример развитые европейские страны, где автомобили перестают допускать в центр города или делают для них платный въезд — словом, идут на непопулярные меры, чтобы развить общественный транспорт.





— Мы не должны рассматривать в качестве городского транспорта только троллейбусы, автобусы, метро и трамваи. В Минске довольно много маршрутных такси. Есть каршеринг, летом хорошо представлены возможности аренды самокатов, велосипедов. И эти направления надо вовлекать. Это тоже определенные точки роста для бизнеса. Бизнес тоже должен в этом участвовать и предлагать свои варианты обслуживания пассажиров города Минска.

Сейчас, по словам депутата, необходимо собирать информацию и проводить анализ потребностей, затрат, интересов жителей столицы. Четкая логистика будет способствовать в том числе и экономии бюджетных средств. Но это вопрос не одного месяца и даже не года.