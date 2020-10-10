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Шендерович: «Путин и Лукашенко — это метастазы, которые могут с собой утащить в могилу все живое»

10.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интервью на Эхе Москвы Виктор Шендерович прокомментировал интервью Юрия Дудя с Алексеем и Юлией Навальными и в этой связи упомянул Лукашенко:




— Одновременно появившиеся эфиры. Вот Путин, очередная беседа с Путиным и Дудь с Навальными — Юлией и Алексеем. Это что-то невероятное, если посмотреть одновременно. То есть подряд. Это не политика даже. Это какая-то уже зоология. Это биологический разлом. Это просто старое против нового. Это мертвое против живого.

И то же самое ощущение, когда ты видишь Лукашенко и Марию Колесникову. Это вот отжившее поколение, это старая метастаза застывшая. Это пролежень. Это исторический пролежень, который уже вот он синеет у нас на глазах. И живые, что Дудь, что Юлия Навальная, что Алексей – живые, молодые. Что Мария Колесникова. Это будущее.

Разлом совершенно очевиден. То, что победа по определению за живым, за будущим – тоже очевидно. Вопрос в том, что Путин и Лукашенко – это такие метастазы, которые могут с собой утащить все живое в могилу. Вопрос в том, сколько это будет продолжаться и сколько здоровья и вообще жизни займет выход наружу, чтобы закопать эту дохлую лошадь. Я имею в виду политически.

Вот она сдохла, но она лежит на дороге и смердит. Вот сколько займет времени, чтобы убрать эту дохлую лошадь и сколько заплатят народы за это. Вот это уже вопрос актуальный.

Оно само не уползет. Убрать его не дают.

Но исторически прояснилась ситуация, и попытка отравления Навального, мне кажется, окончательно вкупе с белорусскими событиями просто совершенно сделала ясной ситуацию историческую. Вот мы живем на этом переломе. Другое дело, что этот перелом исторический, перелом смены эпох.

Я когда-то в 90-м году написал, что в расщелину между эпохами может провалиться несколько поколений. Вот сколько поколений провалится в эту расщелину. Уже два провалилось при Путине.

Хотя обратите внимание, как женщины символизируют выход. Как в Беларуси, как поразительно. Действительно изменившиеся времена, потому что на прошлом витке представить, там были женщины в региональной и межрегиональной группе и так далее. Но это была экзотика. Здесь это уже норма.

На фоне вот этих старого политрука Лукашенко и старого особиста Путина, которые совершенно неадекватные уже. На этом фоне появление, вот эти вошли в лучший возраст – 30-40 лет. Молодые современные красивые умные. Уже ментально вышедшие оттуда.

К сожалению, мы все, и они тоже, в заложниках у вот этой византийской или татаро-монгольской какой-то власти. Устаревшей власти. Эти метаст ы вот они не вырезаны. И продолжают отравлять и тащить в могилу живое. Вопрос только в цене выхода. Что у нас, что в Беларуси.
 
 
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В интервью на Эхе Москвы Виктор Шендерович прокомментировал интервью Юрия Дудя с Алексеем и Юлией Навальными и в этой связи упомянул Лукашенко:
 
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