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Главного редактора "Сильных новостей" вновь будут судить: Анну Якштас оставили в ИВС
Источник материала: Партизан
Вчера к дому главного редактора гомельского сайта «Сильные Новости» Анны Якштас вновь приехали машины с милиционерами.
Напомним, 3 октября Анну Якштас и её мужа, сотрудника «Сильных Новостей» Дениса Якштаса задержали. Из их дома забрали технику. 6 октября Анну осудили за якобы «участие в несанкционированном митинге» и дали штраф в 20 базовых величин.
И вот вчера история повторилась. Сотрудники милиции сказали, что забирают Якштас в Советский РОВД на опрос, который займет час, а после отпустят. Однако о около 19.40 сайт
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Вчера к дому главного редактора гомельского сайта «Сильные Новости» Анны Якштас вновь приехали машины с милиционерами.
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