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В Гродно в яме нарисовали бело-красно-белые полоски. Дорожники отремонтировали всю улицу

10.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известно, как сейчас по всей стране ЖКХ и дорожные службы спешат устранить творчество. Порой для этого задействовано несоизмеримо много сил.




И вот, похоже, на переулке Тимирязева в Гродно старательных дорожников будут долго благодарить. Местные жители давно просили отремонтировать асфальт на улице, как вдруг после появления рисунка в одной из ям приехала дорожная бригада, – пишет autogrodno.by. Корреспонденты портала выехали на место.

Возможно, все началось чуть более недели назад, когда в одной из ям нарисовали бело-красно-белые полоски. А  7 октября редакции сообщили о том, что на улице отремонтированы все ямы!

Приехав на место, корреспонденты встретили двух пожилых местных жителей:

– Это чудо какое-то. Ямы здесь были уже очень давно. Мы с соседями жаловались, обращались в городские службы за помощью, но годами ничего не менялось, как будто наша улица никому не нужна. И вот, потеряв все надежды, буквально два дня назад мы увидели рабочих, которые уже устраняли ямы, – рассказал пожилой мужчина.

Собеседники отметили, что лишь про одну яму забыли, точнее про провал в асфальте, который находится у края дороги:
 
Теги: Гродно
 
 
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Известно, как сейчас по всей стране ЖКХ и дорожные службы спешат устранить творчество. Порой для этого задействовано несоизмеримо много сил.
 
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