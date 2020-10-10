Минчанин объехал 90 белорусских подземелий в поисках летучих мышей. Рассказывает, как это было (видео)

Источник материала: Onliner Алексей надевает плотную кожаную перчатку и достает из мешочка маленькую летучую мышь. Она трещит, как маленький электрошокер, стучит маленькими острыми зубками, пытается вытащить тоненькие крылышки и вырваться — не понимает, что ее спасают от суровой городской реальности. За последние двадцать лет Алексей спас сотни таких зверьков — он один из немногих белорусских ученых, которые занимаются изучением Chiroptera, то есть рукокрылых. Недавно исследователь отправился в большую экспедицию по белорусским подземельям и добыл много новых знаний. Рассказываем о тайной жизни белорусских летучих мышей, местах их обитания, предрассудках и ваших балконах, на которых такой гость может поджидать каждого.

Жужик

Вот вам несколько фактов, чтобы было не так страшно:

1. Летучие мыши пушистенькие, как голова котенка.

2. Если снять их сон на камеру, а потом перевернуть картинку, получится мощнейшая тусовка, какой можно только позавидовать.

3. Эти зверьки бывают очень беззащитными. Например, на мышонка, который сейчас находится в руках Алексея, едва не напали вороны. Они уже подбирались к Жужику (давайте назовем его так — поверьте, ему подходит) и наверняка хотели сделать что-то нехорошее. Алексею сообщили о том, что бэтмен в опасности, и он забрал его в лабораторию.





Алексей Шпак — сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси и создатель реабилитационного центра «КажанаПоліс», на базе которого вместе с «Аховай птушак Бацькаўшчыны» рукокрылым помогают в случае ЧП, которых с ними происходит довольно много. Если совсем просто, то Алексей — зоолог, который занимается летучими мышами.





Жужик — двуцветный кожан, представитель одного из самых распространенных в Беларуси видов. Сейчас животное находится в оцепенении. Несмотря на то что эти зверьки теплокровные, они имеют крутую способность, которой можно позавидовать: летучие мыши способны снижать температуру тела для того, чтобы уменьшать теплопотери.

Еще в 70-е годы прошлого века кожаны были перелетными: окольцованных в Беларуси особей находили даже на границе Австрии и Словакии. Но это было давно — теперь кожанчики невыездные. Сидят (висят) в Беларуси и иногда от этого страдают.

Подземелья

Этой зимой Алексей и его единомышленники завершили масштабный проект, который длился два года. Финальной точкой в этом исследовании стала экспедиция, во время которой ученые объездили 90 белорусских подземелий. Получилось собрать много полезных знаний.





— Такими исследованиями в масштабах страны никто не занимался, поэтому мы сделали такой международный проект: подали заявку и выиграли, нам дали деньги. Сначала мы сели и создали огромную базу всех потенциальных точек, куда нам нужно съездить: это были старые костелы по всей Беларуси, усадьбы, в которых могут быть подвалы, фортификации.

Летом мы просто осмотрели эти места, оценили перспективность, а зимой отправились в двухнедельную командировку. Мы стали ездить по старым фортификациям и нашли огромное количество зимующих летучих мышей, тех же самых широкоушек (они у нас в Красной книге), которые зимовали под Бобруйском, хотя раньше их находили только в районе Бреста. Это позволило значительно расширить наши знания, — объясняет зоолог.







Координаты этих подземелий будут переданы в Минприроды, чтобы их взяли под защиту. Все это нужно для того, чтобы защитить вид.

— Зачем это все? В пределах Европы летучие мыши играют колоссальную экологическую роль. Они питаются насекомыми, причем одна мышка за ночь может съесть под 50% от массы собственного тела. Например, если она весит 40 грамм, то съедает 20 грамм насекомых.

Мышь среднего размера может съесть примерно 4000 комаров за одну ночь.

Это ночные насекомые, многие из которых являются вредителями сельского, лесного, паркового хозяйства, переносят опасные заболевания. Поэтому, сдерживая численность ночных насекомых, летучие мыши сильно помогают нам, — рассказывает ученый.

Балконы

Летучие мыши не умеют строить гнезд, а потому им часто приходится довольствоваться нашими захламленными балконами, чердаками и подъездами. Поздней осенью белорусы буквально каждый день звонят Алексею с вопросом «Что делать?».





— Когда мыши не находят естественных убежищ, они с удовольствием селятся в искусственных. А еще есть виды, которые встречаются только в поселениях человека, разве что за редким исключением. Это наши соседи, и с ними надо сосуществовать. Осенью у летучих мышей начинается миграция. Они могут совершенно случайно залетать на балконы, в квартиры.

Однажды была история, как к молодому человеку в Малиновке залетело что-то около 40 зверей.

Он к этому отнесся с юмором: открыл окно и закрыл комнату. Нужно понимать, что осенью зверь не намеревается у вас оставаться — ему всего лишь нужно место, чтобы где-то отдохнуть, и если просто открыть окно, то за ночь или две он просто улетит.







То же самое летом: не надо бегать за залетевшей мышью с веником или тапком, потому что она забьется в маленькую щель, откуда не сможет вылезти. Тогда плохо будет всем. Так что правило номер один: надо раскрыть шторы, окна, и зверек улетит сам — ему тоже никакого кайфа сидеть в доме, где нет пищи, — говорит зоолог.

В дома мышки залетают довольно часто. Благо чаще они залетают по одной — истории с массовыми визитами случаются редко. Хотя такое все же бывает.

Например, в прошлом ноябре строитель из Львова занимался утеплением многоэтажки и обнаружил в стене целую колонию рыжих вечерниц. Позже специалисты насчитали там две тысячи особей.





В таком случае без привлечения ученых решить проблему вряд ли удастся, а вот с одним зверьком можно справиться и самому. Алексей дает краткую инструкцию для тех, к кому в гости пожаловала летучая мышь.

Летом нужно просто снять ее со стены, вынести на улицу и оставить на вертикальной поверхности. Делать это нужно в плотной перчатке. Если брезгуете, можно использовать картонную коробку — прижать к стене и закрыть крышкой.

Зимой все чуть сложнее: если выбросить животное на улицу, оно погибнет. Для таких инцидентов и появился реабилитационный центр «КажанаПоліс», которым заправляет Алексей. Нужно просто позвонить специалистам и привезти мышь в лабораторию, чтобы ученые смогли позаботиться о существе.

Если же на вашем чердаке вдруг обосновалась целая колония, то лучше вообще ничего не делать и просто подождать, пока мыши улетят, а потом заделать отверстия монтажной пеной. Тем более способов достать их оттуда нет.







А еще нужно понимать, что эти зверьки находятся под охраной государства. За убийство можно понести административную ответственность.

Холодильник

В последние годы Алексею поступает очень много звонков от белорусов, которые находят летучих мышей. Если это происходит в холодное время года, ученые забирают их к себе в лабораторию и укладывают спать.

Для этого у них имеется обычный бытовой холодильник. Мышей помещают в матерчатые мешочки с завязкой и подвешивают до весны.

Каждые пару недель животных осматривают, взвешивают, при необходимости откармливают. В этом Алексею помогают волонтеры — финансирования на такие нужды у наших ученых нет.





Также в лаборатории проводятся генетические исследования. Из взятого с крыла биологического материала выделяется ДНК, с которой работают специалисты. Обывателю сложно объяснить практическое применение таких тестов, но бесполезной информации не бывает: полученные данные помогают работать с этими странными млекопитающими более продуктивно.





В марте зверьков отпускают на волю. В последние годы это делается торжественно — волонтеры организовали Международную ночь летучих мышей. Собравшимся читают лекции, организаторы проводят конкурсы, придумывают развлечения для детей. В этом году, правда, мероприятие решили перевести в онлайн-формат. Праздник пройдет 15 октября, на него уже можно записываться.

— В прошлом году у нас в холодильнике было около 60 штук. Это не так и много. Например, в крупной зимующей колонии могут быть десятки зверьков сразу в одном месте.

Сейчас численность летучих мышей сильно сокращается, и один из главных факторов угрозы для мышей Европы — огромное количество разных стереотипов, суеверий и предрассудков, связанных с ними.

Многие до сих пор считают, что эти животные переносят множество заболеваний, что это символ смерти и плохой знак, что они пьют кровь, цепляются за волосы и начинают вить там гнездо. Но это не так: единственная опасность для человека — это бешенство, которое могут переносить в том числе летучие мыши. Однако сама мышь никогда не укусит (у них отсутствует агрессивная стадия заболевания). Поэтому нужно просто не трогать их голыми руками, вот и все, — подводит итог зоолог.

— Несколько лет назад в Бресте был случай: кто-то заживо сжег несколько тысяч животных. Мы так и не выяснили, кто это сделал, но, вероятно, поджог устроили местные из-за негативного отношения. Для меня одна из главных целей — переломить такое отношение, — добавляет Алексей.

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