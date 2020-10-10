Чтобы уши не завяли. Потестировали наушники Xiaomi — дорогие и дешевые

Источник материала: Onliner Очень сложно выбрать наушники, если вокруг «тысячи миллионов» разных брендов, у которых еще и девайсов в продуктовой линейке как нулей в госдолге страны. Поэтому на сей раз изучим именно такой «набор» — из разряда «народных» от Xiaomi. В нашем распоряжении оказались семь пар беспроводных наушников в разных ценовых диапазонах, при этом некоторые модели отличаются друг от друга минимально или некритично для пользователя.

Определить «лучшие» не было нашей целью, главное — попробовать найти золотую середину, а попутно — узнать возможные сильные и слабые стороны устройств. Итак, это: Mi True Wireless Earphones 2S (самые дорогие в подборке), Mi True Wireless Earphones 2, Mi True Wireless Earphones Lite, Mi True Wireless Earbuds Basic S, Mi True Wireless Earbuds Lite Basic, True Wireless Earphones 2 Basic и самые дешевые — Redmi AirDots 2 (на фото выше они располагаются в таком же порядке).

И вот нарисовалась первая проблема: при ознакомлении с перечнем этих наушников можно сломать голову, причем похожие названия совсем не означают, что они будут походить друг на друга хотя бы дизайном — отличаются и внешний вид, и начинка (хотя и немного).

Вторая проблема (на этот раз объективная), характерная для всех моделей в подборке, — низкое качество передачи голоса, особенно в шумном окружении — это вопрос скорее к микрофонам и системе шумоподавления. Собеседник просит говорить громче (куда уж), повторять слова. В тихом окружении ситуация лучше.

Отметим, что наушники используют систему подавления внешних шумов с помощью микрофона (схожий принцип — у смартфонов), однако его эффективность невысока, и потому функция не может быть решающим фактором при выборе.

Еще нюансы. Процедура «спаривания» всех моделей с Android-смартфоном была идентичной: снять наклейки, вложить в кейс, зарядить, вынуть, тапнуть в телефоне предложенную в списке Bluetooth-устройств модель.

У всех наушников одинаковая система индикации: LED-индикаторы на каждом наушнике и на футляре — они указывают на степень заряда (заряжен или требуется зарядка).

Как бы то ни было, начнем с самых дорогих — потом, наверное, можно сказать: вот оно, качество.

В комплекте — футляр-зарядка с разъемом Type-C (и это хорошо, потому что устаревший microUSB надо искоренять), пара наушников, кабель и толстенная книжка с руководством. Ту же картину мы будем встречать и позже.

Наушники с крупной вытянутой ножкой, весят по 4,5 грамма каждый. Крышка вертикального футляра имеет магнитную застежку, легко открывается, закрывается с громким пластиковым звуком. Крышка подпружинивается, открывается полностью сразу.





Наушники лежат внутри плотненько, но, если потрясти, слышно, как внутри что-то шевелится. Качество материалов не вызывает нареканий. Честно говоря, о пластике писать мы не собирались, но одна из моделей ниже неприятно удивила.

Характеристики Mi True Wireless Earphones 2S: есть микрофон, Bluetooth 5.0, частотный диапазон стандартный — 20—20 000 Гц. Заявленное время работы — 5 часов, с подзарядкой от чехла — 24 часа (заряжается за час). Из «плюшек» — влагозащита IPX5 и беспроводная зарядка Qi, «игровой» режим с низкой задержкой звука.





Как ощущения?

Понравилось: Сидят как влитые, можно прыгать, скакать от радости и аккуратно бегать — не выпадают. Кроме того, пластик, приняв температуру тела, перестает чувствоваться в ушах. Уровень громкости хорош — на максимум выкручивать не хочется, хотя более дешевые модели превзошли эту дорогую. В шумном окружении внешние звуки не мешают, в относительно спокойном офисе коллег не услышите. Музыку слушать — одно удовольствие.

Связь держат отлично. На открытом пространстве заявленные 10 метров радиуса действия — без проблем, в «советской» «двушке» стены не помеха, метров 7 через две стены сигнал преодолевает легко (потом начинает отваливаться). В квартире с толстыми бетонными стенами от телефона далеко не отойдешь — метра три-четыре, и желательно за угол не заходить.





Нейтрально: Умеют автоматически становиться на паузу, когда вынимаешь из ушей один или оба наушника. Поверхность «столбиков» — сенсорная. Два тапа по левому — вызов голосового помощника, снять или положить трубку при входящем звонке. Два тапа по правому — поставить музыку на паузу или возобновить воспроизведение. Можно использовать только один наушник. Такая же система у других наушников аналогичного формфактора.

Не понравилось: Звучание интересное, однако наушники очень чувствительны к источнику. Точнее, к плохому источнику: если это несвежий MP3 с «плохим» битрейтом, впечатления будут не ахти. Басы есть, но лучше они удавались моделям подешевле. С роком и «инструменталкой» справляются лучше.

Не всегда получалось тапать по сенсорным ножкам «как надо»: можно промахнуться.

2. Mi True Wireless Earphones 2 — то же, что выше, но без S в названии

Внешне и по комплектации идентичны предыдущей модели. Отличия — это время автономной работы (4 часа для самих наушников и 14 часов с подзарядкой от футляра), отсутствие беспроводной зарядки Qi и «игрового» режима. Поэтому рассматривать их отдельно нет смысла. Для чистоты эксперимента проверили функции и звучание — заметных отличий нет.

«Вакуумные» наушники с силиконовыми амбушюрами, создающими свою атмосферу внутри слухового прохода. В отличие от двух первых пар, здесь придется приложить чуть больше усилий, чтобы «воткнуть» их на место.

Футляр чуть крупнее, но также вертикальный (и это хорошо). Комплектация дополнена сменными накладками (амбушюрами). По дизайну наушники проще (совсем не походят на Apple AirPods) и выглядят немного забавно — напоминают курительную трубку моряка Попая, только с металлическими круглыми сенсорными панелями на внешней части наушников. Управление аналогично описанному выше.





Наушники защищены от влаги (IPX4). «Уши» держатся странно: вроде выпадать не намерены, но как-то неспокойно на душе от их «шевеления». Это наблюдается именно при активном движении головы — например, во время хедбэнгинга или бега. Человек с ушами побольше может и не столкнуться с такой проблемой.

Характеристики Mi True Wireless Earphones Lite: микрофон, Bluetooth 5.0, частотный диапазон 20—20 000 Гц. Заявленное время работы — 4 часа, с подзарядкой от чехла — 16 часов (заряжается за полтора часа), Type-C. Вес одного наушника — 5,8 грамма.





Как ощущения?

Понравилось: Звук. Субъективно, из всей подборки именно у Mi True Wireless Earphones Lite он самый насыщенный и «красивый» — что в «инструменталке», что с bass boosted или в роке. Звукоизоляция за счет конструкции также хороша, хотя никаких дополнительных «шумодавов» нет (для музыки их нет ни у одной модели в этой подборке — только для разговоров).

Со связью с телефоном проблем нет: заявленным характеристикам отвечает, толстые стены станут преградой и значительно сократят радиус с 10 метров.





Нейтрально: Вес, внешний вид. Дизайн — это вопрос личных предпочтений. Да, они торчат сильнее, чем предыдущие модели, но на характеристики наушников это никак не влияет. Крышка футляра не пружинит при открытии и потому может не открыться полностью сразу — иногда это доставляет неудобство, но можно наловчиться. Зато наушники не бренчат в кейсе.

Не понравилось: Голосовая связь. Данная модель не подходит для разговоров по телефону. Может, это проблема конкретного экземпляра, но тем не менее. «Пение» модуляций как в радио, металлическое эхо, «хрюки».

Если чуть неправильно «воткнуть» в уши, картина звучания меняется в худшую сторону. И эргономика хромает.

Красивый черный футляр и такие же наушники с силиконовым накладками внутри. Но чехол горизонтальный, и это менее удобно: можно одновременно пытаться открыть его и мешать пальцем, приложенным сзади, плюс крышка не пружинит. К тому же они не всегда сразу попадают в гнезда чехла, нужно дополнительно поправлять.





В комплекте неожиданно нет кабеля, а зарядка — через microUSB. Пришлось бежать к соседу, чтобы подзарядиться. В подборке на данный момент — первые в формфакторе «фасоли». Вместо сенсорной площадки — кнопки на каждом из наушников.

И еще одно отличие Mi True Wireless Earbuds Lite Basic от Mi True Wireless Earbuds Lite Basic S — у второй «спаривание» наушников происходит независимо: оба самостоятельно подключаются к смартфону, а не сначала один, к которому подключается второй. Это нужно для активации «игрового режима», который снижает задержку при передаче звука (тройным нажатием). Спорное преимущество.

Характеристики Mi True Wireless Earbuds Basic S: есть микрофон, вес каждого наушника — 4,1 грамма, время работы — 4 часа сами по себе, 12 часов с футляром (заряжается за полтора часа), отвечают стандарту IPX4, Bluetooth 5.0.





Как ощущения?

Понравилось: Разве что цена. И низкие частоты (но есть слушатели, которым басов в этой модели недостает).

Нейтрально: Эта и следующая модели оказались невзрачными, очевидных плюсов и минусов нет. Связь держат, от телефона не «отваливаются», из ушей не выпадают.

Звук — ожидаемо средний, хотя есть интересный момент: если ухо «наметано» (чует все оттенки), наушники наверняка не понравятся. Аналогичная ситуация при непосредственном сравнении с заведомо более качественными наушниками: все огрехи вылазят наружу. Но если быть «обычным юзером», претензий не возникнет — до тех пор, пока не появится возможность сравнить.





Не понравилось: Кнопки не сенсорные, поэтому при нажатии наушники вдавливаются в ухо. С одним нажатием еще более-менее (пауза/запуск музыки, принятие/отбой звонка), с двойным (запуск голосового помощника) ощущения так себе.

Не становятся автоматически на паузу, когда вынимаешь из ушей.

Отсутствие литеры S мало сказывается на характеристиках наушников: чуть дольше заряжается аккумулятор в футляре и нет «игрового режима», который, вероятно, смогут оценить хардкорные поклонники мобильного PUBG.

Минусы и плюсы те же, что у предыдущей модели.

Зачем генерировать столько разных вариантов, которые на деле отличаются незначительно и для пользователя особенной пользы не несут? Вопрос риторический.





Футляр наушников напоминает ларец — крупный, с большой крышкой. Открываешь как коробочку с кольцом с бриллиантом. Все-таки горизонтальные футляры менее удобны. По дизайну наушники напоминают первые из подборки, но они еще крупнее (хотя и те со своими «столбами»-ножками не назвать миниатюрными).

Характеристики Mi True Wireless Earphones 2 Basic: микрофон, вес каждого наушника — 4,7 грамма, время работы — 5 часов сами по себе, 20 часов с футляром (заряжается за полтора часа через microUSB), Bluetooth 5.0.





Как ощущения?

Понравилось: Ничего примечательного. Звук — на уровне «нормально».

Нейтрально: Крышка футляра удобно пружинит (если бы не горизонтальное размещение, было бы лучше, а так доставать наушники неудобно). Могут быть нюансы с эргономикой: уши то и дело чувствуют дискомфорт.

Функции такие же, как и у остальных моделей: сенсорные кнопки позволяют снять/положить трубку, поставить на паузу или запустить плеер, вызвать голосовой помощник, который будет громогласно кричать в ухо о своих достижениях на ниве поиска информации.





Не понравилось: Огромные «ножки», звукоизоляция, самые, наверное, «открытые» наушники.

7. Redmi AirDots 2 (вскоре на смену китайской версии придет международная)

Что-то типа Mi True Wireless Earbuds Lite Basic, только проще. Представитель бюджетного сегмента, на что указывает самая бедная в подборке упаковка: наушники просто лежат внутри, а не в выдвижном лотке. Впрочем, это явно не минус — просто наблюдение. Ну и кабеля нет, снова придется искать microUSB.





Как и у Mi True Wireless Earbuds Lite Basic и Mi True Wireless Earbuds Lite Basic S, разъем Redmi AirDots 2 для подключения «шнурка» внутри корпуса футляра немного смещен и краешком прячется за пластиком. Забавно видеть один и тот же недочет у трех разных (как бы) моделей.

Характеристики Redmi AirDots 2: микрофон, вес каждого наушника — 4,1 грамма, 4 часа автономной работы (12 с кейсом), полтора часа на полную зарядку через microUSB, Bluetooth 5.0.





Как ощущения?

Понравилось: Неожиданно басовитые (хотя это плюс для тех, кто любит «низы»). Ловят связь с телефоном так же, как и дорогие. А эти — дешевые.

Нейтрально: Это самые нейтральные наушники в подборке.

Не понравилось: Не становятся на паузу, когда вынимаешь из ушей. Туговато нажимаются кнопки на наушниках — больно ушам.

Уши разные, тут ничего не поделаешь. Поэтому универсального совета и указания «Это самые удобные» у нас нет. К сожалению, в магазине померить понравившуюся модель никто не даст, но, судя по всему, в 98% случаев любая современная конструкция удобно ляжет в любые современные же уши. Шансы получить более комфортную модель повышаются с ценой, а вот со звуком очевидной корреляции нет (мы сейчас говорим только о Xiaomi).

Благодарим Xiaomi-Store.by за предоставленные наушники.

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