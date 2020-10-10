Ищем на «Автобарахолке» компактный и недорогой премиум-SUV

Источник материала: Onliner

Настали интересные времена. За $15—20 тыс. по курсу сегодня можно купить бюджетный седан в салоне, а можно взять какой-нибудь подержанный Range Rover Evoque и ездить как царь, глядя на владельцев Kia Rio с высоты (во всех смыслах). Компактные кроссоверы премиум-марок подешевели до неприличного уровня — есть варианты за $9 тыс.! Давайте посмотрим, что предлагают на «Автобарахолке» в сегменте С-SUV.

Range Rover Evoque

Раз уж упомянули Evoque, давайте с него и начнем. Когда компактный Range Rover появился в продаже в 2011 году, он наделал действительно много шума. Во-первых, машина почти не отличалась от эффектного концепта Land Rover LRX 2008 года. Во-вторых, для всех стало шоком, что под брендом Range Rover будут выпускать такой маленький автомобиль на базе Land Rover Freelander. Стоил Evoque дорого. Когда машина появилась в Беларуси, за нее просили минимум $56,9 тыс.

Зато сегодня стать обладателем 7-летнего Range Rover Evoque можно всего за $16 990 в эквиваленте. Причем это 3-дверная версия, которая будучи новой стоила дороже (на старте продаж — от $58,5 тыс.). Автомобиль имеет пробег 164 тыс. км и оснащен 2-литровым бензиновым мотором. Продается машина через площадку официального дилера — видимо, ее сдали в trade-in. Кузов выбранного нами Evoque окрашен в фисташковый цвет. Салон отделан кожей и неплохо оснащен. Перечень опций дан в объявлении.

BMW X1

Модель X1 стала третьим серийным кроссовером BMW, после Х5 и Х3. Автомобиль появился на свет в 2009 году и сразу же получил популярность среди любителей марки. Тогда еще основной привод у Х1 был задний, а двигатель располагался продольно, а не поперечно. Сегодня X1 2,0i 2011 года выпуска с пробегом 121 тыс. км можно купить ровно за $9 тыс. по курсу. Это не самая топовая версия.

В движение паркетник приводит 2-литровый атмосферный мотор, работающий на бензине. Мощность агрегата — 150 л. с. Машина оснащена автоматической коробкой передач и системой заднего привода. У нынешнего владельца этот X1 с 2012 года, продается в связи с покупкой другого автомобиля. В комплекте имеется летняя и зимняя резина. В объявлении отмечено, что двигатель ест масло, но в пределах заводских норм.

Mercedes GLA

Прямым конкурентом BMW X1 и Range Rover Evoque является Mercedes GLA, появившийся на рынке позже — в 2013 году. Штутгартский кроссовер построен на базе Mercedes A-Class, а следовательно, имеет основной передний привод и поперечное расположение силового агрегата. Выбранный нами экземпляр покинул завод в 2014 году, намотав с тех пор 148 тыс. км. Под капотом — 2-литровый бензиновый мотор и автоматическая коробка передач.

Автомобиль очень неплохо оснащен и даже имеет систему полного привода (с подключаемой задней осью). Продавец уверяет, что машина в идеальном состоянии. У кроссовера был только один владелец, и он готов торговаться. Это продажа без посредников. Заявленная цена — $17,9 тыс. в эквиваленте. Автомобиль находится в Бресте.

Audi Q3

За $13,5 тыс. по курсу в Минске ищет нового хозяина компактный SUV — Audi Q3. Машина 2012 года выпуска с пробегом $92 тыс. км. Под капотом — 2-литровый турбомотор (бензиновый) мощностью 211 л. с. Коробка передач автоматическая, привод — на обе оси. Кузов окрашен в белый цвет. Судя по снимкам салона, кроссовер в богатой комплектации: с 2-зонным климат-контролем, мультимедийной системой, мультирулем и пр.

Модель Q3 первого поколения является самым компактным кроссовером в истории Audi. Автомобиль появился на рынке в 2011 году, но анонсирован проект был весной 2007-го — тогда немцы показали предсерийный концепт Audi Cross Coupe. Второе поколение паркетника дебютировало в 2018-м. В Беларуси Q3 по продажам всегда уступал место Q5. Модель редко является единственной машиной в семье.

Infiniti EX

Не стоит списывать со счетов компактный японский кроссовер Infiniti EX. Автомобиль дебютировал в 2008 году и сразу же получил успех как в Европе, так и в США. Причем за относительно небольшие деньги можно взять EX в очень хорошем состоянии и с солидным списком опций. Вот, например, машина 2008 года выпуска с пробегом 191 тыс. км. Кроссовер приводится в движение 3,5-литровым V6 мощностью 302 л. с. Крутящий момент двигателя — 343 Н·м. Это самый мощный вариант из представленных в сегодняшней подборке.

Автомобиль оснащен полным приводом и АКП (классический «автомат» с пятью ступенями). Комплектация Elite означает, что на кроссовер установлены все опции, которые были доступны для EX. Продавец уверяет, что все работает. Стоит это добро $9,9 тыс. в эквиваленте. Сложно найти более укомплектованный премиум-SUV за такие деньги.

Mini Countryman

Многие автолюбители не считают, что бренд Mini относится к премиальному. Согласны, спорный вопрос. Но кроссовер Countryman действительно в какой-то степени конкурирует с Audi Q3 и Mercedes GLA. А в последней итерации он и вовсе разделяет платформу с BMW X1. Но для данного материала мы отбирали доступные экземпляры кроссоверов, поэтому представляем вашему вниманию Сountryman первого поколения. Машина 2011 года выпуска, с пробегом 127 тыс. км.

Под капотом — бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра. Мощность агрегата — 186 л. с. Коробка передач автоматическая, привод передний. Нынешний владелец купил кроссовер в марте 2017 года. У «британца» панорамная крыша и комбинированный салон. На автомобиль установлена акустическая система Harman Kardon. Владелец готов обменяться, но только на Mini. Вот что значит фанат марки!