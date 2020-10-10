ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лавров рассказал, как страны Евросоюза относятся к Беларуси – видео

10.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Лавров отметил, что в Евросоюзе на данные момент проявляются две тенденции относительно Беларуси.

Представительство ЕС в Минске
Санкции ЕC и Беларуси: пути выхода из кризиса

"Первая тенденция всячески подпитывается теми странами, которые являются непосредственными соседями Беларуси, прежде всего Литвой и Польшей, которые занимают агрессивную позицию, включая апеллирование к историческим временам, когда существовало и Великое княжество Литовское, и Речь Посполитая", – сказал министр.

Вторую точку зрения, по словам Лаврова, занимают "ответственные и серьезные государства", которые не хотят повторять ошибки, которые были совершены в отношении Украины.

"Эти две тенденции сталкиваются, они едва ли могут быть совместимы", – отметил глава МИД.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что некоторые страны ЕС "имеют виды" на Беларусь. Смотрите на видео комментарий главы МИД.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин объехал 90 белорусских подземелий в поисках летучих мышей. Рассказывает, как это было (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика