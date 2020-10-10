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Лавров рассказал, как страны Евросоюза относятся к Беларуси – видео
10.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Лавров отметил, что в Евросоюзе на данные момент проявляются две тенденции относительно Беларуси.
Представительство ЕС в Минске
"Первая тенденция всячески подпитывается теми странами, которые являются непосредственными соседями Беларуси, прежде всего Литвой и Польшей, которые занимают агрессивную позицию, включая апеллирование к историческим временам, когда существовало и Великое княжество Литовское, и Речь Посполитая", – сказал министр.
Вторую точку зрения, по словам Лаврова, занимают "ответственные и серьезные государства", которые не хотят повторять ошибки, которые были совершены в отношении Украины.
"Эти две тенденции сталкиваются, они едва ли могут быть совместимы", – отметил глава МИД.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что некоторые страны ЕС "имеют виды" на Беларусь. Смотрите на видео комментарий главы МИД.
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