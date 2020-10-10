Тест: впадете ли вы в осеннюю депрессию?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ну кто хоть раз за осень не уходил в депрессию? Такое случается не только со звездами вроде принца Гарри или Канье Уэста, но и с простыми людьми. Осенняя погода будто создана для страданий и воспоминаний о теплом лете, далеком отпуске и хорошем настроении. Так ли это на самом деле и столкнетесь ли вы с депрессией этой осенью – предлагаем узнать из теста Sputnik!