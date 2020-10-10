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Тест: впадете ли вы в осеннюю депрессию?
10.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ну кто хоть раз за осень не уходил в депрессию? Такое случается не только со звездами вроде принца Гарри или Канье Уэста, но и с простыми людьми. Осенняя погода будто создана для страданий и воспоминаний о теплом лете, далеком отпуске и хорошем настроении. Так ли это на самом деле и столкнетесь ли вы с депрессией этой осенью – предлагаем узнать из теста Sputnik!
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Радость радостью, а депрессия – по расписанию. Так ли это или вы все-таки сможете избежать неприятного периода – узнайте из теста Sputnik.
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