Узнали, какими смартфонами Samsung, Apple и Xiaomi сейчас больше всего интересуются в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Осень — горячая пора для производителей смартфонов. Как правило, в это время компании показывают новые модели. Впрочем, уже вышедшие аппараты вызывают не меньший интерес. Мы посмотрели, какие устройства от популярных Samsung, Xiaomi и Apple сейчас чаще других ищут в поисковиках белорусы.

Для этого мы воспользовались сервисами веб-аналитики Google Trends и «Яндекс.Вордстат». Они позволяют оценить интерес аудитории по пользовательским запросам в определенном регионе за определенный промежуток времени. Таким образом и удалось выяснить, какие именно модели смартфонов от названных выше компаний белорусы искали чаще остальных в течение последних 30 дней.



Redmi Note 8

Оба этих смартфона принадлежат к моделям из начальной ценовой категории, так что объяснить их популярность несложно. Redmi Note 8, впрочем, можно назвать «старожилом». Девайс официально представили еще год назад.

Подробно рассказывать о гаджете не будем — все нюансы можно узнать в нашем обзоре . Краткие технические характеристики такие: девайс пластиковый, со слотом для одновременной установки двух SIM-карт и карты памяти. Сканер отпечатков пальцев — на задней панели. IPS-экран — на 6,3 дюйма (Full HD+), процессор — Qualcomm Snapdragon 665, оперативной и постоянной памяти в самой популярной модификации 4/64 ГБ. Батарейка достаточно емкая, на 4000 мАч. Есть быстрая проводная зарядка. Камера такая: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.



Redmi 9

Redmi 9 — более свежая модель этого года. В целом она предлагает чуть лучшие спецификации — подробнее о плюсах и минусах читайте в обзоре . Но если вкратце: у смартфона экран на 6,53 дюйма с IPS-матрицей (Full HD+), процессор MediaTek Helio G80, от 3/32 ГБ памяти, а также встроенный аккумулятор уже на 5000 мАч (есть 18-ваттная быстрая зарядка). От встроенного слота для «симок» и карты памяти не отказались, на месте и сканер отпечатков. Камера включает модули на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.





Этот смартфон также вряд ли нуждается в представлении — на сегодняшний день он является одним из самых продаваемых у Samsung.

Мы делали полный обзор на девайс — его можно посмотреть здесь . В целом аппарат нам понравился — во всяком случае критических минусов тогда у гаджета найдено не было. Возможно, остановить от покупки может только выход Galaxy A52, правда, этого не стоит ожидать как минимум до конца этого или начала следующего года.

Краткие спецификации нынешнего Galaxy A51: AMOLED-экран на 6,5 дюйма (Full HD+), процессор Exynos 9611, от 4/64 ГБ памяти, возможность установки карты памяти microSD, сканер отпечатков в экране — работает, правда, не слишком быстро — а также батарея на 4000 мАч с 15-ваттной зарядкой. Камера на задней стороне корпуса из пластика включает фотомодули на 48 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп.



iPhone 11. Фото: The Verge

Эти два смартфона в портфолио Apple также являются одними из самых доступных, хотя сравнения по этому параметру с другими аппаратами в подборке не выдерживают.

Тем не менее iPhone 11 наряду с Galaxy A51 от Samsung является одним из самых продаваемых девайсов в мире. И даже с выходом iPhone 12, который представят через несколько дней, устройство вряд ли станет менее популярным (особенно если хотя бы чуть-чуть скинет в цене).

Так, в активе iPhone 11 корпус из стекла и металла с поддержкой технологии защиты от воды и пыли, сдвоенная основная камера (12 Мп + 12 Мп) и поддержка встроенных eSIM-карт. Не отказались и от системы фронтальных датчиков Face ID для активации смартфона по лицу владельца. Что еще стоит знать: гаджет оснащается IPS-экраном на 6,1 дюйма, процессором Apple A13 Bionic, а также батарейкой на 3110 мАч. Восполнить ее заряд можно как проводным, так и беспроводным способом.



iPhone Xr. Фото: The Verge

В официальной продаже есть и iPhone Xr 2018 года выпуска. Этот смартфон, по сути, является предшественником iPhone 11 с более простыми характеристиками. Впрочем, назвать его устаревшим еще нельзя.

Аппарат может похвастаться корпусом из стекла с защитой от воды, поддержкой eSIM и Face ID, а также аналогичным дисплеем на 6,1 дюйма. Правда, основная камера тут только одна, да и процессор не такой производительный — A12 Bionic. Но, честно говоря, его мощи до сих пор хватает для едва ли не любой задачи. Емкость батареи — 2942 мАч, есть быстрая проводная и обычная беспроводная зарядки.