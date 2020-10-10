«Смертная казнь — элемент системы насилия, накрывшей всю Беларусь»

Ситуация с применением высшей меры наказания в Беларуси за последний год фактически не изменилась. Такое мнение высказал координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда в комментарии БелаПАН случаю Всемирного дня против смертной казни, который отмечается сегодня.





Он отметил, что сейчас в камере смертников находятся четыре человека: братья Илья и Станислав Костевы, Виктор Сергель и Виктор Павлов. В то же время правозащитник обратил внимание на редкий для судебной практики в Беларуси случай, произошедший в этом году, — был отменен смертный приговор в отношении Виктора Скрундика.

«Это не сверхуникальный случай, поскольку и до того были подобные ситуации. Был кейс Александра Грунова, которому отменили смертный приговор, однако после публичного комментирования этого дела Александром Лукашенко смертный приговор снова вынесли», — напомнил Полуда.

«По делу Скрундика сейчас тоже идет пересмотр. Это значит, что приговор не просто отменили и заменили пожизненным заключением. Сейчас Минский областной суд заново рассматривает это дело, и прокурор вновь запросил для Скрундика смертный приговор. Чем это закончится, сказать достаточно сложно, поскольку очень часто вынесение таких приговоров алогично и до конца не понятно. Иногда кажется, что все это имеет определенный политический окрас — в зависимости от того, что происходит в стране или вокруг нее», — добавил правозащитник.

Несмотря на ситуацию со Скрундиком, «подходы государства и лично Лукашенко к вопросу смертной казни не изменились», отметил Полуда.

Он напомнил, что в конце 2019 года Лукашенко давал интервью «Эхо Москвы», во время которого главный редактор Алексей Венедиктов упомянул дело братьев Костевых.

«Ответ Лукашенко сводился условно к тому, что, мол, они убили учительницу, как их земля может носить — смысл был такой. Мы контактируем с родственниками Костевых, и они говорили, что сразу после того отношение суда очень резко изменилось. Впоследствии, как нам известно, Костевым вынесены смертные приговоры», — сказал правозащитник.

По словам Полуды, смертная казнь является элементом «целой системы насилия, которая существует в Беларуси». «Насилием пронизано все общество и вся страна», — подчеркнул он.

«То, что произошло 9-11 августа и в определенной степени продолжается сейчас, закономерно. Мы все время говорили и говорим до сих пор, что это формировалось на протяжении многих лет, десятилетий. Смертная казнь — это советское наследие. Система уничтожения в человеке самого человека, уничтожения гуманитарного подхода сохранилась с тех времен», — сказал координатор аболиционистской кампании.

«Какое может быть доверие к судебной системе, когда людей судят пачками, конвейером? А потом судьи из той же системы выносят смертные приговоры. Прокуроры, которые требуют смертного наказания, люди в униформе, которые стреляют в затылок, — все это звенья одной цепи», — добавил он.

По мнению Полуды, смертная казнь, как реально применяющийся вид наказания, «очень сильно раскручивает спираль ненависти и спираль насилия в обществе». И наоборот − общество, которое отказалось от нее, переходит на «новый гуманитарный, толерантный уровень восприятия окружающего мира», считает он.

С 5 по 10 октября в Беларуси проходит Неделя против смертной казни, которую правозащитники проводят ежегодно на протяжении восемь лет. В нынешнем году мероприятия этой недели, в связи с COVID-19 и иными обстоятельствами, проходят, в основном, в онлайн-формате.

Беларусь — единственная в Европе страна, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. С начала 2020 года вынесено уже три смертных приговора.

9 октября верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выступили с совместным заявлением, в котором в очередной раз призвали Беларусь отменить смертную казнь.