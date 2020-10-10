Великобритания отзывает посла из Беларуси

Великобритания отзывает своего посла Жаклин Перкинс из Беларуси, сообщает «Твиттер» посольства Соединенного Королевства.





«Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов, — говорится в сообщении. — Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране».

После введения Евросоюзом 2 октября санкций в отношении 40 белорусских должностных лиц официальный Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и потребовал от Литвы и Польши сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в их посольствах.

5 октября из Минска были вынужденно отозваны послы Литвы и Польши. Затем в знак солидарности с коллегами Беларусь покинул посол Германии, также были отозваны послы Латвии, Эстонии, Болгарии, Чехии. Отзыв посла планирует и Словакия. 9 октября из Беларуси был отозван посол Румынии.