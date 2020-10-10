Ватикан: власть ставит неприемлемые для Кондрусевича условия по его возвращению в Беларусь

Глава МИД Ватикана Пол Ричард Галлахер в интервью интернет-изданию Crux (бывший проект американской газеты The Boston Globe, специализирующийся на католицизме) подтвердил, что целью его визита в Беларусь было разрешение проблемы митрополита Кондрусевича.





По словам Галлахера, он пытался доказать, что разрешить католическому иерарху вернуться в Беларусь «в интересах всех сторон — костела и государства», однако чиновники, с которыми он встречался, «не разделяют этого мнения».

«Я не особо оптимистичен по поводу того, что они собираются продвинуться в этом вопросе», — констатировал представитель Ватикана.

Галлахер полагает, что «из-за ограничений, которые власти, вероятно, будут стремиться навязать в качестве условия для возвращения архиепископа Кондрусевича, договориться об этом будет сложно».

«Я думаю, они должны [пропустить его в Беларусь], но условия, которые они хотят навязать, могут быть неприемлемыми для архиепископа, потому мы подождем и посмотрим», — сказал он.

Галлахер добавил, что попытки разрешить эту ситуацию не прекратятся.

Из заявлений представителя Госсекретариата Святого престола напрямую следует, что ситуация с Кондрусевичем — политическая, что он стал нежелателен для властей Беларуси из-за критики их реакции на послевыборные уличные протесты.

Галлахер отметил, что в основе конфликта лежит «разница в представлении о политической роли духовенства».

«Я пытался довести [до властей], что вера в католической традиции выражается помимо прочего в том, как мы живем, в наших убеждениях, даже в наших политических взглядах и поступках. Нельзя одно отрезать от другого. Но им сложно с этим согласиться», — сказал он.

По словам Галлахера, власти признают положительный характер присутствия костела в Беларуси, но им «оказалось тяжело принять некоторые заявления» католического духовенства с учетом их отношения к возникшим после выборов волнениям.

«Им просто сложно принять политическую активность со стороны духовенства в какой бы то ни было форме», — пояснил представитель Ватикана.

Он подчеркнул, что у католических епископов возникают трудности с гражданскими администрациями и политическими властями во многих странах, поэтому ситуация в Беларуси «не является некоей исключительной действительностью», однако «исключительной ее делает сложившийся в стране кризис».

«Я пытался довести, что епископат руководствовался тем, чтобы быть полезным народу. Они должны быть служителями справедливости, в то время как насилие в первые несколько дней после объявления результатов выборов было чрезмерным», — сказал Галлахер.

По его словам, новый апостольский нунций архиепископ Анте Йозич, который прибудет в Беларусь 11 октября, продолжит вести переговоры с властями по проблеме Кондрусевича.

Говоря о проходящих в Беларуси протестах, архиепископ Галлахер отметил, что их не следует недооценивать.

«Что мы заметили, так это то, что большая часть страны находится в протестном движении. Прежде, во время предыдущих выборов, протестовали, как правило, в Минске, но теперь протест ощутим по всей стране», — сказал он.

По словам архиепископа, мирное разрешение противоречия требует «компромисса с обеих сторон».

«Необходимо отказаться от насилия, спокойно взглянуть на ситуацию и попытаться двигаться вперед. Очевидно, что предстоит преодолеть очень много препятствий», — констатировал представитель Святого престола.