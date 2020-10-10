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Великобритания отзывает посла в Беларуси для консультаций

10.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Великобритания временно отзовет для консультаций своего посла в Беларуси в знак солидарности с дипломатами Польши и Литвы, сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Совершенно неоправданно, и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Беларуси», — написал дипломат.

 
 
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Великобритания временно отзовет для консультаций своего посла в Беларуси в знак солидарности с дипломатами Польши и Литвы, сообщил глава МИД Великобритании...
 
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