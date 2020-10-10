ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Армения и Азербайджан договорились о режиме прекращения огня

10.10.2020 09:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Нагорном Карабахе, где обострилось военное противостояние Армении и Азербайджана, с 12.00 субботы, 10 октября, начнет действовать режим прекращения огня.

Об этом договорились в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Переговоры в Москве продолжались более 10 часов.

Режим прекращения огня вводится для обмена удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Его условия будут согласованы дополнительно, отмечает МИД РФ в своем заявлении.

Кроме того, Ереван и Баку при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ перейдут к "субстантивным переговорам", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает DW.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью возвратить под свой контроль этот регион, населенный преимущественно этническими армянами. Обе стороны обвиняют друг друга в целенаправленном обстреле гражданских объектов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Нагорном Карабахе, где обострилось военное противостояние Армении и Азербайджана, с 12.00 субботы, 10 октября, начнет действовать режим прекращения огня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ковалькова прокомментировала высказывания Лукашенко о «помощи» Тихановской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика