Армения и Азербайджан договорились о режиме прекращения огня

Источник материала: АФН

В Нагорном Карабахе, где обострилось военное противостояние Армении и Азербайджана, с 12.00 субботы, 10 октября, начнет действовать режим прекращения огня.

Об этом договорились в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Переговоры в Москве продолжались более 10 часов.

Режим прекращения огня вводится для обмена удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Его условия будут согласованы дополнительно, отмечает МИД РФ в своем заявлении.

Кроме того, Ереван и Баку при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ перейдут к "субстантивным переговорам", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает DW.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью возвратить под свой контроль этот регион, населенный преимущественно этническими армянами. Обе стороны обвиняют друг друга в целенаправленном обстреле гражданских объектов.