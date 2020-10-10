Польша и Литва отозвали из Минска своих дипломатов

Источник материала: АФН

Польша отозвала из Минска 30 дипломатов, а Литва – пять после того, как МИД Беларуси потребовал от обеих стран сократить свое дипприсутствие соответственно с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов.

Заместитель главы польской дипломатии Марцин Пшидач, в пятницу, 9 октября, обвинил белорусские власти в недружественных действиях в отношении Варшавы.

"Ограничение численности польского персонала - недружественный жест, на который Польша ответит в свое время надлежащим образом", - подчеркнул он, передает DW.

"Беларусь выдвинула категорические требования жесткого сокращения числа аккредитованных литовских дипломатов - потребовали выслать 11. Для снижения напряжения мы вместе с Польшей приняли решение вызвать наших послов в столицы для консультаций и таким образом сохранить возможность поддержания дальнейших дипломатических отношений", - указала Раса Якилайтене, представитель по печати министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.

По ее словам, в этой связи МИД Литвы отзывает лишь пять дипломатов в надежде, что этот шаг "будет достаточным для сохранения возможности диалога". Вильнюс также предупредил МИД Беларуси, что предпримет ответные меры, если Минск продолжит эскалацию.