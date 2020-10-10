Юлий Ким: «За Дракона не гулял никто»









— Дракон (в белорусском варианте) явился на побоище из вертолёта, также весь чёрный — пречёрный с чёрным автоматом наперевес. Поблагодарив отважных воинов за верную службу, ударился оземь — и вот он весь в генеральском параде, увешанный орденами, перед придворной свитой провозглашает победу — вопрос: над кем?





Это кардинальный вопрос.





Минске — на марш против против Дракона вышло 150 тысяч. Это не считая других городов, где также выходили тысячи. Каждый выходной.





Вся Беларусь его не хочет.









За Дракона не гулял никто.





Вот о чём мечтал одинокий воин Ланцелот в сказке Шварца: о победе народа над страхом.





Вот почему народная демонстрация бесстрашия может Дракона прогнать — без насилия.





Вношу свой вклад:





Вот стоит он у всех на пути,





Обнимая свой верный калаш.





Отовсюду кричат: «Уходи!»





Так, что он обижается аж.









Уходи, Президент, уходи.





Что за смысл на дороге торчать?





За тобой, господин Президент,





Впереди ничего не видать.









Развернув государственный флаг,





Ты садишься в стальной автозак





И на марш безоружных гуляк





Так и прёшь, как Чапай на рейхстаг,









И гордишься победой своей





Перед верной толпой тихарей!





Но страна, как её ни крути,





Всё кричит: «Уходи! Уходи!»









Ты мужик, президент, или кто?





Твоё время давно истекло.





Ты же вроде был тёртый калач.





Отойди. Охолонь. Не маячь.









Смену сдай. Вон тому. Или той. Да хоть мне:





Так и так будет легче стране.





Глядишь, прочтёт и задумается.