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Юлий Ким: «За Дракона не гулял никто»

10.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легендарный российский бард на страницах Новой газеты — метафорично о Беларуси.



— Дракон (в белорусском варианте) явился на побоище из вертолёта, также весь чёрный — пречёрный с чёрным автоматом наперевес. Поблагодарив отважных воинов за верную службу, ударился оземь — и вот он весь в генеральском параде, увешанный орденами, перед придворной свитой провозглашает победу — вопрос: над кем?

Это кардинальный вопрос.

В Минске — на марш против против Дракона вышло 150 тысяч. Это не считая других городов, где также выходили тысячи. Каждый выходной.

Вся Беларусь его не хочет.


За Дракона не гулял никто.

Вот о чём мечтал одинокий воин Ланцелот в сказке Шварца: о победе народа над страхом.

Вот почему народная демонстрация бесстрашия может Дракона прогнать — без насилия.

Вношу свой вклад:

Вот стоит он у всех на пути,

Обнимая свой верный калаш.

Отовсюду кричат: «Уходи!»

Так, что он обижается аж.

 

Уходи, Президент, уходи.

Что за смысл на дороге торчать?

За тобой, господин Президент,

Впереди ничего не видать.

 

Развернув государственный флаг,

Ты садишься в стальной автозак

И на марш безоружных гуляк

Так и прёшь, как Чапай на рейхстаг,

 

И гордишься победой своей

Перед верной толпой тихарей!

Но страна, как её ни крути,

Всё кричит: «Уходи! Уходи!»

 

Ты мужик, президент, или кто?

Твоё время давно истекло.

Ты же вроде был тёртый калач.

Отойди. Охолонь. Не маячь.

 

Смену сдай. Вон тому. Или той. Да хоть мне:

Так и так будет легче стране.

Глядишь, прочтёт и задумается.
 
Теги: Минск
 
 
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Легендарный российский бард на страницах Новой газеты — метафорично о Беларуси.
 
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