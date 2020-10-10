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В Минске может появиться парк для экстремальных видов спорта

10.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Территорию возле водоема на ул. Горецкого благоустроят. В перспективе здесь хотят создать парк для занятий активными видами спорта. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Денис Драпей.



— Сейчас продолжаются работы по отсыпке береговой линии и параллельно — по подготовке проектной документации, — отметил Д. Драпей. — Проект разрабатывает МАПИД за счет собственных средств, а работы по отсыпке береговой линии и планировке территории проводят подрядные организации под руководством «Зеленстроя Фрунзенского района». Предполагается, что их завершат до конца нынешнего года.

По словам собеседника, в 2021 г. должен быть готов архитектурный проект местности. Планируется также, что на протяжении года удастся разработать смету и пройти экспертизу.

Чиновник подчеркнул, что до утверждения плана детальной планировки данной территории можно говорить лишь о желаемых перспективах. Пока предполагается, что возле водоема появится парк, в котором минчане смогут не только отдыхать традиционно, но и заниматься экстремальными видами спорта, например скейтбордингом, веломотокроссом, роллерспортом.
 
Теги: Минск
 
 
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Территорию возле водоема на ул. Горецкого благоустроят. В перспективе здесь хотят создать парк для занятий активными видами спорта. Об этом корреспонденту...
 
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