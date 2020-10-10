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Мельянцов: белорусский протест уходит вглубь

10.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический кризис в Беларуси продолжается уже два месяца - если считать со дня выборов 9 августа. Политолог Денис Мельянцов попытался сделать выводы по итогам этих двух месяцев. Прямо, скажем, они спорные и местами выглядят попыткой выдать желаемое за действительное. Но текст интересен как вывод политолога, крайне лояльного белорусской власти.

Мельянцов: белорусский протест уходит вглубь
Власть восстановила контроль над ситуацией в стране.

Если раскол ей и угрожал, то этот период уже в прошлом.

В целом белорусская политическая система показала свою устойчивость и запас прочности - во многом благодаря силовому блоку и воле самого Лукашенко.

Как и ожидалось, против государственного "лома" у оппозиции не нашлось приёма.

А личностные качества самого Лукашенко не позволяли предполагать "януковичевский" вариант развития событий. Эта воля к власти и готовность защищать до последнего свои идеалы и достижения (какими бы они ни виделись) в значительной степени мотивировали и силовиков.

Ещё одним мотиватором для сплочения силовиков стало насилие со стороны протестующих в первые дни протестов (стычки, наезды автомобилями) и травля во все последующие.

Плюс то, что оппозиция думала, сработает на раскол - предложение финансовой компенсации за увольнение. Это было воспринято как 30 сребреников за нарушение присяги, то есть не переход в стан протестующих из идейных соображений, а оплаченное предательство.

Чиновники же не увидели никаких для себя перспектив перехода - оппозиция ничего конкретного не предлагала, а чиновники любят чёткость и предсказуемость.

К тому же бюрократы-профессионалы будут востребованы при любом раскладе. Поэтому совершать резкие телодвижения им нет никакого смысла.

Власть перехватывает инициативу у протестующих.

Яркий пример - тайная инаугурация. С одной стороны, оппозиции не дали подготовиться к мероприятию, в итоге протест был скомкан, а с другой - власть сняла интригу с датой истечения полномочий по предыдущему сроку.

То есть опасных развилок для Лукашенко больше не осталось. И теперь власть будет навязывать свою повестку с конституционной реформой.

Внутри властной системы идёт разбор полётов по итогам избирательной кампании и поствыборных протестов.

Оргвыводы будут сделаны - система и ранее показывала свою адаптивность и способность хотя бы отчасти выучивать уроки своих проколов.

Однако эти выводы будут сделаны не сейчас - иначе это подорвёт монолитность госаппарата и создаст ненужные трения в то время, когда угроза политической нестабильности до конца не ликвидирована.

А пока мы будем наблюдать реакцию в её контрреволюционном смысле.

У оппозиции почти не осталось рычагов влияния на ситуацию.

Нет политического центра, который бы представлял протестующих, нет структур, нет единой территории протеста.

Вместо этого есть самоназначенный Координационный совет, в котором определяющую роль играют представители "старой оппозиции" и который пытается выполнять представительскую функцию, не влияя на ситуацию в "поле".

Функция координации протеста по-прежнему остаётся за телеграм-каналом Nexta.

Примечательно, что ни КС, ни Тихановская и её советники, ни Nexta не пытаются заниматься проектированием, созданием более-менее конкретных программ для различных групп населения.

Внеидеологичные месседжи максимально широкой аудитории - может, и хороший ход в рамках скоропостижной электоральной революции против надоевшего режима, но при затяжном протесте такой подход начинает работать против его организаторов.

Когда действие революционной экзальтации начинает проходить - появляется потребность осмыслить перспективы и реальные возможности.

Одних лозунгов и мемов тут уже недостаточно. В этом отношении этот протест сильно отличается от попыток 2006 и 2010 годов – тогда пытались описывать желаемое будущее.

Из рычагов влияния на власть у оппозиции осталась только улица.

Уличный протест трансформировался: произошла его карнавализация, он подчёркнуто неагрессивный и хаотичный.

Акции выходного дня всё больше напоминают коллективную терапию после понесённой травмы в первые дни после выборов.

И хотя массовость уличных акций несколько снижается (невозможно поддерживать революционный энтузиазм на прежнем уровне несколько месяцев путём бесцельного хождения по улицам), в то же время говорить о "выдыхании" протеста явно преждевременно.

Белорусский протест уходит вглубь и будет принимать иные формы.
 
 
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Политический кризис в Беларуси продолжается уже два месяца - если считать со дня выборов 9 августа. Политолог Денис Мельянцов попытался сделать выводы по итогам...
 
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