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Власть через ТК "Желтые сливы" оправдывает атаку на лучшего тренера мира по фристайлу
Источник материала: Партизан
В середине сентября стало известно, что главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко лишен именной стипендии президента. Кроме того, с него взыскивают средства, выплаченные "в период с 13.07.2019 по 02.06.2020" (по административному взысканию). Также ему предложили вернуть эти деньги в добровольном досудебном порядке.
Прославленный рулевой объявил, что собирается обжаловать это решение.
9 октября телеграм-канал "Желтые сливы", основатель которого неизвестен, опубликовал причину, почему Минспорта требует возврата выплат с июля 2019-го. Якобы, год назад Николай Козеко был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, в июне 2020-го права ему вернули — было удовлетворено соответствующее прошение тренера к президенту. По сведениям канала, тренер не сообщил об этом инциденте Минспорта, что послужило основанием для требования взыскания средств, полученных с того момента.
Отмазка смешная, потому что претензии к Козеко появились аккурат после того, как и сам тренер, и фристайлисты высказались за новые выборы и против насилия, чинимого белорусскими правоохранителями. Но теперь за преследование спортсменов и тренеров по политическим причинам взялся Международный олимпийский комитет. Беларуси грозят серьезные санкции и даже лишение возможности выступать на Олимпиаде под флагом страны. Теперь Минспорта срочно ищет неполитические оправдание прессингу на взбунтовавшихся против произвола.
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В середине сентября стало известно, что главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко лишен именной стипендии президента. Кроме того, с него...
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