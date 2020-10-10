ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власть через ТК "Желтые сливы" оправдывает атаку на лучшего тренера мира по фристайлу

10.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В середине сентября стало известно, что главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко лишен именной стипендии президента. Кроме того, с него взыскивают средства, выплаченные "в период с 13.07.2019 по 02.06.2020" (по административному взысканию). Также ему предложили вернуть эти деньги в добровольном досудебном порядке.




Прославленный рулевой объявил, что собирается обжаловать это решение.

9 октября телеграм-канал "Желтые сливы", основатель которого неизвестен, опубликовал причину, почему Минспорта требует возврата выплат с июля 2019-го. Якобы, год назад Николай Козеко был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, в июне 2020-го права ему вернули — было удовлетворено соответствующее прошение тренера к президенту. По сведениям канала, тренер не сообщил об этом инциденте Минспорта, что послужило основанием для требования взыскания средств, полученных с того момента.

Отмазка смешная, потому что претензии к Козеко появились аккурат после того, как и сам тренер, и фристайлисты высказались за новые выборы и против насилия, чинимого белорусскими правоохранителями. Но теперь за преследование спортсменов и тренеров по политическим причинам взялся Международный олимпийский комитет. Беларуси грозят серьезные санкции и  даже лишение возможности выступать на Олимпиаде под флагом страны. Теперь Минспорта срочно ищет неполитические оправдание прессингу на взбунтовавшихся против произвола. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В середине сентября стало известно, что главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко лишен именной стипендии президента. Кроме того, с него...
 
Новости дня
Новости разные
 
Красивые, сексуальные, навероятно гибкие. Как выглядят танцоры, когда на них никто не смотрит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика