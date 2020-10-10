











Прославленный рулевой объявил, что собирается обжаловать это решение.





9 октября телеграм-канал "Желтые сливы", основатель которого неизвестен, опубликовал причину, почему Минспорта требует возврата выплат с июля 2019-го. Якобы, год назад Николай Козеко был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, в июне 2020-го права ему вернули — было удовлетворено соответствующее прошение тренера к президенту. По сведениям канала, тренер не сообщил об этом инциденте Минспорта, что послужило основанием для требования взыскания средств, полученных с того момента.





Отмазка смешная, потому что претензии к Козеко появились аккурат после того, как и сам тренер, и фристайлисты высказались за новые выборы и против насилия, чинимого белорусскими правоохранителями. Но теперь за преследование спортсменов и тренеров по политическим причинам взялся Международный олимпийский комитет. Беларуси грозят серьезные санкции и даже лишение возможности выступать на Олимпиаде под флагом страны. Теперь Минспорта срочно ищет неполитические оправдание прессингу на взбунтовавшихся против произвола.











