Штрафы по кредитным договорам хотят ограничить - как предлагают изменить Банковский кодекс

Законопроект предполагает важные изменения, которые коснутся клиентов банков.





Новшества по кредитам





Часть изменений в законодательство предлагается, чтобы исключить чрезмерную финансовую нагрузку на тех, кто взял кредит. Сейчас банки, как правило, берут повышенные проценты при несвоевременном возврате кредита. Кроме того, ответственность есть и за несвоевременную уплату процентов, также может быть штраф за каждый факт несвоевременной уплаты кредита или процентов. Одновременное применение таких мер формирует двойную ответственность, т.е. является "многократным наказанием" за один вид нарушений. Наряду с этим если получатель кредита не сообщил банку о смене места жительства, паспорта, фамилии в установленный срок и т.д., то ему тоже грозят штрафные санкции.





При этом повышенный размер процентов может в несколько раз превышать процентную ставку за пользование кредитом. Пеня может составлять от 0,01% до 3% от суммы несвоевременно исполненного обязательства за каждый день просрочки, штраф за каждый факт неисполненного обязательства может равняться 10 и более базовым величинам.





Нацбанк считает, что вместо мотивации вовремя платить по кредиту такие санкции приводят к значительной долговой нагрузке кредитополучателя. Поэтому предлагается закрепить в Банковском кодексе запрет на установление в кредитном договоре условий об уплате процентов за пользование кредитом в повышенном размере в случае невозврата кредита в срок.





Помимо этого, проектом закона ограничивается размер неустойки в связи с неисполнением обязательств по возврату кредита или уплате процентов.





Предлагается также ограничить штрафные санкции в случае неисполнения иных обязательств по кредитному договору. Так, неустойка в год не может превышать по краткосрочным кредитам 20% от суммы предоставленного кредита, по долгосрочным - 10% от кредита.





Сейчас банк не ограничен в праве требовать досрочно вернуть кредит при любом неисполнении получателем условий кредитного договора. Например, основаниями для этого могут быть неинформирование об открытии текущего (расчетного) банковского счета в другом банке, непредоставление бухгалтерской отчетности, неинформирование о задолженности по платежам в бюджет, непредоставление информации о замене паспорта. В связи с этим в Банковском кодексе предлагается закрепить перечень случаев, при которых банк вправе требовать досрочного возврата.





Информирование и сроки досрочного возврата кредитов





Нацбанк хочет установить единую форму информирования о задолженности по кредитному говору. Предполагается, что она будет обязательна для всех банков и удобна для физлиц, а ее использование поможет сократить количество ситуаций, когда люди не согласны с суммой задолженности.





В Банковском кодексе предлагается закрепить норму: в кредитном договоре должен быть установлен разумный срок досрочной выплаты кредита, как правило, не ранее трех месяцев со дня уведомления физлица о необходимости такой выплаты.





Защита потребителей финансовых услуг





В настоящее время Нацбанк рассматривает обращения, касающиеся микрофинансовых организаций, лизинговых компаний, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития.





Кроме того, он рассматривает обращения граждан и юрлиц по вопросам рейтингов и рейтинговой деятельности.





Для обеспечения единых подходов к защите прав потребителей финансовых услуг в отношении различных сегментов финрынка предлагается закрепить общие полномочия Нацбанка на рассмотрение обращений и принятие мер в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.





Использование недействительных денег





Сейчас остается неурегулированным вопрос использования банкнот и монет, не бывших в обращении, объявленных недействительными (утративших силу законного платежного средства в Беларуси). Банкноты и монеты различных годов выпуска, не бывшие в обращении, хранятся в Центральном хранилище Нацбанка, имеют такую степень сохранности, которая высоко ценится бонистами (коллекционерами бумажных денег), и могут быть предметом коллекционирования.





"Эти банкноты и монеты вызывают значительный интерес как у коллекционеров, так и других слоев населения в нашей стране и за ее пределами, а также могут быть использованы в качестве сувенирной продукции, в том числе на представительские цели и иные мероприятия, представляя исторические аспекты деятельности эмиссионного центра суверенной Беларуси", - пояснили в Нацбанке.





Например, в 20-летнюю годовщину деноминации Нацбанк Польши издал в 2015 году коллекционный альбом с 23 банкнотами, выпущенными до деноминации, изъятыми из обращения и не подлежащими обмену. Этот альбом находился в продаже и пользовался значительным спросом.





Поэтому предлагается предусмотреть в проекте закона закрепление полномочий Нацбанка на определение порядка использования банкнот и монет, не бывших в обороте, объявленных недействительными и не подлежащих обмену, а также право Нацбанка использовать их в качестве сувенирной продукции, в том числе на представительские цели, и для реализации в качестве предмета коллекционирования.





Кроме того, предлагается изменить порядок разработки и утверждения основных направлений денежно-кредитной политики, усовершенствовать правовой механизм обеспечения финансовой стабильности в Беларуси. Законопроект предполагает принятие мер для перехода банков к применению международных стандартов финансовой отчетности, повышение эффективности банковского надзора и контроля за соблюдением законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, усиление информационной безопасности банков.





Замечания и предложения по изменениям можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 21 октября.