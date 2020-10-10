Армения и Азербайджан прекратят огонь в Нагорном Карабахе

Источник материала: Onliner

Министерство иностранных дел России сообщило о достигнутых договоренностях между Азербайджаном и Арменией. Стороны согласились прекратить активные боевые действия в Нагорном Карабахе сегодня, 10 октября, с 12:00.

Произойдет это в гуманитарных целях: «для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста».

Также Азербайджанская Республика и Республика Армения приступят к переговорам для достижения скорейшего мирного урегулирования. Процесс будет проходить при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Точно неизвестно, кто первым нарушил действовавший режим прекращения огня.

Читайте также:

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. В чем причина и куда все идет?