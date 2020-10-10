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Армения и Азербайджан прекратят огонь в Нагорном Карабахе

10.10.2020 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министерство иностранных дел России сообщило о достигнутых договоренностях между Азербайджаном и Арменией. Стороны согласились прекратить активные боевые действия в Нагорном Карабахе сегодня, 10 октября, с 12:00.

Произойдет это в гуманитарных целях: «для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста».

Также Азербайджанская Республика и Республика Армения приступят к переговорам для достижения скорейшего мирного урегулирования. Процесс будет проходить при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Точно неизвестно, кто первым нарушил действовавший режим прекращения огня.

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Министерство иностранных дел России сообщило о достигнутых договоренностях между Азербайджаном и Арменией. Стороны согласились прекратить активные боевые...
 
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