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Армения и Азербайджан прекратят огонь в Нагорном Карабахе
Источник материала: Onliner
Министерство иностранных дел России
Произойдет это в гуманитарных целях: «для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста».
Также Азербайджанская Республика и Республика Армения приступят к переговорам для достижения скорейшего мирного урегулирования. Процесс будет проходить при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Точно неизвестно, кто первым нарушил действовавший режим прекращения огня.
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