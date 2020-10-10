|
Армения и Азербаййджан сообщили о новых ракетных ударах в Карабахе
10.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 окт - Sputnik. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил утром в субботу о новом ракетном ударе Азербайджана по столице Карабаха – Степанакерту.
"Азербайджан несколько минут назад в очередной раз обстрелял гражданские кварталы Степанакерта ракетами. Сведений о жертвах пока нет. Баку до самого последнего момента использует тот же стиль. Военные преступления", - написал Бегларян в Twitter.
Пресс-служба МИД РФ
Тем временем, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила в субботу, что азербайджанская сторона применила ударные беспилотники по селу на армянской территории.
"Противник применил ударный беспилотник по направлению села Ерицванк, а также населенного пункта Арцваник Капанского района Сюникской области Армении. Пострадавших нет", - написала Степанян в Facebook.
В министерстве обороны Азербайджана также заявили, что ВС Армении ведут обстрел поселка Гадрут в Карабахе.
"Противник с Ходжалинского направления подвергает интенсивному обстрелу Гадрут с применением реактивных систем залпового огня. Азербайджанская Армия принимает адекватные меры против вооруженных сил Армении", - заявляет оборонное ведомство Азербайджана.
Напомним, Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона утром применила ударные беспилотники по селу в Карабаже, а в военном ведомстве Азербайджана утверждают,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)