ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Армения и Азербаййджан сообщили о новых ракетных ударах в Карабахе

10.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт - Sputnik. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил утром в субботу о новом ракетном ударе Азербайджана по столице Карабаха – Степанакерту. 

"Азербайджан несколько минут назад в очередной раз обстрелял гражданские кварталы Степанакерта ракетами. Сведений о жертвах пока нет. Баку до самого последнего момента использует тот же стиль. Военные преступления", - написал Бегларян в Twitter. 

Пресс-служба МИД РФ
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Тем временем, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила в субботу, что азербайджанская сторона применила ударные беспилотники по селу на армянской территории.

"Противник применил ударный беспилотник по направлению села Ерицванк, а также населенного пункта Арцваник Капанского района Сюникской области Армении. Пострадавших нет", - написала Степанян в Facebook.

В министерстве обороны Азербайджана также заявили, что ВС Армении ведут обстрел поселка Гадрут в Карабахе.

"Противник с Ходжалинского направления подвергает интенсивному обстрелу Гадрут с применением реактивных систем залпового огня. Азербайджанская Армия принимает адекватные меры против вооруженных сил Армении", - заявляет оборонное ведомство Азербайджана.

Напомним, Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона утром применила ударные беспилотники по селу в Карабаже, а в военном ведомстве Азербайджана утверждают,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Армения и Азербайджан прекратят огонь в Нагорном Карабахе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика