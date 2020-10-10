Как продвинуть свой Youtube-канал: несколько советов от Гоблина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Сколько нужно денег для запуска канала, и как его в последующем популяризировать, рассказал бывший оперуполномоченный, а ныне писатель и переводчик зарубежных картин и видеоигр, известный в сети как Goblin, обладатель золотой кнопки YouTube Дмитрий Пучков.

В пятницу в МПЦ Sputnik Беларусь прошел онлайн вебинар SputnikPro на тему "Как сделать успешным YouTube-контент", во время которого Пучков поделился со слушателями, какие инструменты нужно использовать для создания роликов, каким контентом наполнять канал и как удержать зрительский интерес.

С чего начать

Как рассказал Дмитрий Пучков, созданием видеороликов он начал заниматься в начале 2000-х, в эпоху примитивного и "долгодумающего интернета". Когда появился YouTube (в 2005 году - Sputnik), он начал снимать любительское видео и накладывать озвучку на известные зарубежные фильмы.

"Главная моя стратегия заключалась в том, что я делал вещи, которые были интересны в первую очередь мне. Вызовут ли они интерес у моей потенциальной аудитории, меня не волновало", - вспоминает Гоблин.

Тем не менее, советует Пучков, нужно понимать, кто твоя потенциальная аудитория - кому интересен будет твой контент.

"Основная аудитория моих роликов - от студентов старших курсов до сформировавшихся мужчин 35 лет. Школьники, как раньше, меня уже не смотрят. На моем канале сегодня более 2 млн подписчиков, что для 60-летнего дядьки, мягко говоря, много", - резюмирует Дмитрий.

Какой минимум нужен для запуска канала

Телефон, который неплохо "пишет" звук, и установленные на нем программы для монтажа - минимальный набор для запуска собственного YouTube-канала, считает Дмитрий Пучков. Главное, по его мнению, чтобы автору видео было что сказать. Нужны мысли, а не деньги и техника.

"Не скрою, у меня три дорогущие камеры, каждая из которых стоит около 3 тысяч долларов, но в современном мире удобнее и логичнее снимать все на фотоаппарат или телефон. Если вам нужны студийные условия, добавляете светодиодные источники и пару микрофонов - все это стоит 5-7 тысяч российских рублей - и погнали", - говорит обладатель золотой кнопки на YouTube.

"Сегодня, чтобы делать качественный контент, большого и дорогостоящего оборудования не надо. Достаточно телефона, который заключает в себе и видеокамеру, и запись звука, и монтажные инструменты – и этого на старте с лихвой хватит", - говорит Гоблин.

Как продвигать канал

"За счет сайта и соцсетей", - констатирует Пучков и приводит такой факт: благодаря собственному сайту аудитория на его канале ежемесячно прирастает 15 тысячами подписчиков.

"Когда грянула эпидемия, в первый месяц карантина на него подписалось 50 тысяч человек. Это было немыслимо. А следом - 60 тысяч! Почему так много? Постоянно подкидывал "в топку" видеоматериалы о каких-то резонансных событиях, актуальных вопросах на злобу дня и так далее", - рассказывает ютубер.

Стоит ли использовать соцсети для продвижения канала? По мнению Пучкова, обязательно: нужно раскручивать канал на всех своих аккаунтах и напоминать о новых роликах своим зрителям.

О чем должен быть контент

Дмитрий Пучков считает, что найти "правильную" тему несложно: нужно найти баланс между собственными интересами и пожеланиями зрителей.

"Но, - советует Гоблин, - нужно рассказывать про то, что ты реально понимаешь, а не быть, как многие журналисты, "широкозахватными": пытаться разобраться, скажем, в тонкостях сельского хозяйства и работе силовых ведомств одновременно".

Как удержать аудиторию

По мнению Пучкова, нужно создать определенный распорядок для "залива" видео на канал, чтобы люди привыкли смотреть его в одно и то же время, как новости в вечернем прайм-тайме по ТВ.

"Делаете вы один, два или три ролика в неделю - неважно. Вопрос сугубо индивидуальный, все зависит от ваших сил и возможностей. Лично у меня ролики всегда умышленно примитивные: сидят два лысых человека на фоне черной тряпки и о чем-то трепятся. Это не потому что я не могу создать 3D-графику (на самом деле могу), просто так задумано", - говорит Дмитрий Пучков.

Создать свою неповторимый стиль, делать ролики о том, в чем ты реально разбираешься и что тебе по нраву, учитывать мнение и желание зрителей и не забывать об обратной связи с ними - вот и все основные рецепты, по мнению Гоблина, для продвижения Youtub-канала.

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