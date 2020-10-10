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Юго-восток ожидает фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
В субботу погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной теплой воздушной массе(на юго-востоке сохранится влияние малоактивного фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки.
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в регионах:
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В субботу погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной теплой воздушной массе(на...
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