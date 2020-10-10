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Юго-восток ожидает фронтальный раздел

10.10.2020 10:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В субботу погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной теплой воздушной массе(на юго-востоке сохранится влияние малоактивного фронтального раздела).

Юго-восток ожидает фронтальный раздел

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +17..+19°C (вероятность дождя 5-10%);
  • Витебск +14..+16°C (вероятность дождя 10-15%);
  • Гомель +16..+18°C (вероятность дождя 30-40%);
  • Гродно +16..+18°C (вероятность дождя 5-10%);
  • Могилев +15..+17°C (вероятность дождя 30-40%);
  • Минск +15..+17°C (вероятность дождя 5-10%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В субботу погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной теплой воздушной массе(на...
 
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