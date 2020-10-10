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«Женская солидарность не имеет границ». В десятках стран пройдут акции в поддержку Беларуси

10.10.2020 10:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Женские марши в поддержку Беларуси запланированы в 22 странах мира.

«Женская солидарность не имеет границ». В десятках стран пройдут акции в поддержку Беларуси

Как отмечают организаторы, в свете избирательной кампании белоруски были вынуждены занять активную миротворческую позицию после того, как начались преследования народных лидеров и бесчеловечное подавление и пытки по отношению к мирным протестующим.

Акции против насилия, которые собрали тысячи белорусок в белом с цветами, стали известными во всем мире.

«На некоторое время нам удалось понизить градус насилия в стране. Однако Лукашенко и его окружение, увидев угрозу своему режиму в лицах отважных белорусок, усилили давление на женщин. Традиционные субботние женские протесты заканчиваются массовыми задержаниями до 500 человек», — напоминают организаторы.

Представители власти, по их словам, составляются ложные протоколы, бросают в холодные камеры, оскорбляют и угрожают матерям изъятием детей из семьи, увольняют с работы из госучреждений, выписывают незаконные штрафы и используют инструменты пропаганды на госТВ, чтобы «всячески очернить репутацию женщин, выступающих за мир и уважение к своим правам».

Организаторы призвали выходить во всем мире на центральные улицы/площади своих городов в субботу в белом с цветами: «Пусть во всем мире расцветет энергия женской солидарности, и все те, кто еще думает, что женщины ничего не изменят, убедятся в обратном».

 
 
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Женские марши в поддержку Беларуси запланированы в 22 странах мира.
 
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