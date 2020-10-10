Дуды, часы, ручки — что еще делают из дерева предприниматели и как на этом зарабатывают

Источник материала: ProBusiness



Роман Черкашин. Фото со страницы sarafanmarket.by в Instagram

Эти люди построили свои бизнесы, создавая уникальные вещи из обычного (а иногда и очень дорогого) дерева. Сделали для вас подборку вдохновляющих историй предпринимателей, которые работают не только головой, но и руками.

Устроился в колхоз, чтобы собрать денег для бизнеса. Теперь этот парень делает наручные часы из дерева

Витебчанин Роман Черкашин с детства любил создавать что-то своими руками. Пять лет назад увидел на фотографии часы из дерева и попробовал сделать такие сам, не особо веря в успех. Но оказалось, что это вполне реально — так появился его бренд Cherry Wood Watch.

«Идея создания наручных часов из дерева пришла мне в голову случайно. В 2014 году я наткнулся на фотографию часов в интернете, корпус и циферблат которых были выполнены из дерева. Тогда я скептически подумал, что такой материал — не самый удачный. В итоге после бессонной ночи ранним утром я пошел в свою мастерскую (на тот момент у меня был маленький уголок два на два метра), чтобы окончательно убедиться в том, что дерево для производства наручных часов не подходит. Из того, что было под рукой, на коленке, я собрал свои первые часы, которые превзошли мои ожидания и развеяли сомнения. Хотя качество исполнения оставляло желать лучшего…»



Фото предоставлено автором

О том, какие сложности есть в работе с деревом, кто покупает такие часы и с кем мастер конкурирует сегодня — читайте в материале .

Сказала мужу, что хочет заниматься «деревяшечками» — теперь эта девушка командует столярами в своей артели

Варвара Климович много лет работала юристом, но однажды пришла к мужу и сказала, что хочет заниматься «деревяшечками». Теперь девушка руководит пространством «Щепки», где производят мебель, проводят мастер-классы по столярному мастерству, а также работает коворкинг — любой желающий может прийти и сделать своими руками изделие из дерева.

Это видео о том, как проходит обычный день в «Щепках».

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А о том, как Варвара решила резко сменить сферу и легко ли руководить коллективом, где одни мужчины — читайте в материале .

«Моя комната превратилась в склад опилок» — смотрите, как парень делает ручки из дорогого дерева

Идею для собственного бизнеса — производства статусных подарочных ручек — Семен Анфиногенов подсмотрел в фильме «Волк с Уолл-стрит» еще в 18 лет. Сейчас парню 24 — и он руководит проектом Presentree. В собственном цеху ребята работают с ценными породами дерева, например, с лунным эбеном стоимостью около $ 100 тыс. за кубометр.

«Это мой первый бизнес. До того как его запустить, я получил два высших образования, успел немного поработать в найме — занимался строительством, производили дорогие лестницы из дерева. Идея этого проекта пришла мне в голову лет в 18, после просмотра фильма „Волк с Уолл-стрит“, где в один из ключевых моментов главный герой говорит: „Продай мне эту ручку“. Вот я и подумал: а что, если сделать ручку, которая бы сама себя продавала? Так все и началось».



Фото предоставлено автором

О том, как сложно микробизнесу конкурировать с китайским ширпотребом и как оптимизировать затраты, чтобы спасти свой проект, Семен рассказал «Про бизнес».

«Надоело протирать штаны в офисе». Посмотрите, как парень делает дуды из дерева и счастлив

Минчанин Денис Сухой работал менеджером по продажам, потом выучился на звукорежиссера, а в итоге зарабатывает на изготовлении белорусских народных музыкальных инструментов. Мы съездили к Денису в мастерскую и расспросили, как он пришел к такому непопулярному бизнесу, сколько инструментов можно сделать в месяц и не собирается ли он открывать полноценное производство.

Свою первую дуду парень сделал в 2005 году. Пять лет назад Денис решил, что на офисной работе просто протирает штаны, уволился, и теперь изготовление и ремонт инструментов — его единственный заработок.

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Подробнее о производстве и заработках Дениса — читайте по

«Приходилось спать в опилках». Этот парень мечтал быть водителем — а создал бизнес на гримерных зеркалах

С 18 лет Игорь Галушко работал по найму: сначала водителем, потом — монтажником натяжных потолков. Спустя несколько лет подумал: «Хватит!» — и решил работать на себя. И нашел свой бизнес в… гримерных зеркалах — тех самых, за которыми прихорашиваются актрисы и инстаграмные дивы.



Фото предоставлено автором

«В какой-то момент дома начался ремонт, и понадобился шкаф-купе. Подумал: „Надо — сделаю сам“. Измерил комнату, купил материалы — и сделал шкаф-купе. Потом смастерил стол. Близким понравилось, и я решил параллельно с потолками делать комоды. Мебель собирал дома, спать приходилось в опилках, потому что полностью убрать их было невозможно.

Но комоды делали все, а мне хотелось найти более оригинальное направление. И как-то знакомая девушка-визажист рассказала о гримерных столиках. В тот же вечер я пришел домой, загуглил такой столик в интернете — и решил попробовать сделать его».

Вот история бренда ROOFIX BEAUTY.

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