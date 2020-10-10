Кризису не видно конца. Два месяца белорусских протестов: итоги от Карбалевича

Интересно, что сначала белорусское общество действовало исключительно в рамках правового поля. Оно стояла в очереди, чтобы подписаться на альтернативных кандидатов. Потом были очереди жалоб на нерегистрацию кандидата в президенты Виктора Бабарико. Стихийные цепочки протестующих на улицах городов в дни ареста и снятия регистрации того же Бабарико были коротким эпизодом. Когда милиция начала хватать участников, в последующие дни почти никто не выходил.





Все изменилось 9 августа. Результаты выборов стали шоком для большинства общества. Как ни странно, похоже, что указанное большинство только в этот день поняло, в какой стране оно живет. До этого мы что-то слышали о диктатуре, но воспринимали это как преувеличение со стороны традиционной оппозиции.





Еще вечером 9 августа люди пытались остаться в рамках правового поля. Они собрались возле избирательных участков, чтобы узнать результаты выборов. Но вскоре на них вызвали ОМОН, который начал хватать собравшихся. Вот тогда люди вышли на улицы. Их встретили резиновыми пулями и гранатами.





Эти два месяца протестов разделены на три этапа.





В первые три дня после выборов белорусское общество усвоило урок гражданской войны. Власти предприняли попытку подавить протест с чрезвычайной жестокостью и тем самым сломить волю народа к сопротивлению. Силовики вели себя как оккупационная армия в чужой стране, население которой не жалко. Садистская жестокость сотрудников МВД вызвала яростное сопротивление митингующих.





Расчет на жестокость результата не дал. Был получен обратный эффект. Прежде всего потому, что подавляющее большинство населения выступило против режима. Общество испытало болезненный шок. Возмутились даже сторонники Лукашенко. Выразили протест даже традиционно лояльные к власти структуры, такие как церкви, бизнес-организации, сотрудники госпредприятий и другие.





Властям пришлось отступить. Начался второй этап. Это длилось где-то около 10 дней. Прекратились задержания противников режима, задержанных отпустили. Милиция не препятствовала акциям протеста. Люди с бело-красно-белыми флагами разбили лагерь на площади Независимости столицы, и никто не разгонял его.





Это был пик революции. Была попытка объявить всеобщую забастовку на госпредприятиях. Даже сотрудники БT объявили забастовку. Россия некоторое время хранила молчание, не определившись со своей позицией по Беларуси.





Режим, казалось, зашатался и оказался в некотором замешательстве. Визит Лукашенко на МЗКТ, где ему устроили обструкцию, - особенно знаменательный момент. Протестующие были охвачены эйфорией, чу твом победы.





Третий этап, который длится по сей день. Власть перешла в наступление. Репрессии и задержания включили на полную. Началась чистка государственного аппарата от всех нелояльных людей. Россия решительно поддержала Лукашенко.





Общество ответило многотысячными воскресными маршами. Стало ясно, что белорусское сопротивление - это длительный процесс. Создана инфраструктура общественного движения. Сюда входят телеграм-каналы, структуры гражданского общества в виде сообществ домов, микрорайонов с соответствующими чатами для общения. Началось позиционное противостояние, «окопная война».





Отсюда следует, что Беларусь вступает в период длительного перманентного кризиса. Ему не видно конца. Народ не хочет жить по-старому, а власть не может править по-новому. Режим полагается исключительно на силовой сценарий. С начала протестов милиция задержала около 14 тысяч человек. Если властям удастся выиграть это противостояние, страна превратится в один большой концлагерь. Поэтому для общества борьба сейчас - это способ выживания.