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Архиепископ Кондрусевич посоветовал, как разрешить кризис в Беларуси

10.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже больше месяца католический архипастырь находится в изгнании из-за того, что его незаконно лишили права вернуться в страну



Фигура святого Архангела Михаила, покровителя Католической церкви в Беларуси, прибыла в Могилев, и по этому поводу архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который сейчас находится в изгнании, из Бельска Подлясского направил слово к верующим региона. Архипастырь напомнил, что причиной тяжелого кризиса, который уже второй месяц переживает Беларусь, является грех - первопричина всех разделов и недоразумений.

- Время идет, а кризис продолжается. Различные предложения его разрешения не приносят желаемого результата. При этом мы забываем про старое выражение: «Без Бога - ни до порога». Христос также четко учит, что без него мы ничего не сделаем. Поэтому, вместе с человеческими усилиями необходимо просить Божьей помощи в это время испытаний, с которыми столкнулась наша нация, - цитирует иерарха Catholic.by.

Своей пастве, оставшейся без пастыря, архиепископ дает духовный совет для того, чтобы мир и согласие вновь вернулись на родную землю:

- Сегодня мы направляем свой взор на Святого Архангела Михаила - победителя злого духа. Нам необходимо срочно освободиться от господства злого духа в наших сердцах, а это возможно через молитву, покаяние и взаимное прощение, возвращающие духовный покой. Условием мира в обществе является мир в наших душах. Поэтому прежде всего молитва, обращение и прощение должны поспособствовать разрешению общественно-политического кризиса в нашей стране, - подчеркнул архипастырь, еще раз призвав к искреннему диалогу все стороны конфликта.

Как отметил архиепископ, «нас, таких разных, так много объединяет»:

- Общая богатая и одновременно трагическая история нашего народа, который даже из очень опасных испытаний выходил победителем. Мы гордимся своей культурой, которая занимает почетное место в мировом культурном наследии. Наша нация выросла из христианства, которое приняла более 1000 лет назад. А христианство - это религия мира и мирного сосуществования. У нас очень хорошие межхристианские отношения, особенно между католиками и православным. Мы также можем гордиться хорошими межрелигиозными отношениями. Все это - наше совместное достояние и оно дорогого стоит.

Белорусский архипастырь добавил, что «сегодня, во время нового экзамена на общественную зрелость народа, мы должны найти в себе силы показать, что нас также объединяет совместная забота о будущем общего Отечества».
 
Теги: Могилев
 
 
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Уже больше месяца католический архипастырь находится в изгнании из-за того, что его незаконно лишили права вернуться в страну
 
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