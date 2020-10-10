Архиепископ Кондрусевич посоветовал, как разрешить кризис в Беларуси









Фигура святого Архангела Михаила, покровителя Католической церкви в Беларуси, прибыла в Могилев , и по этому поводу архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который сейчас находится в изгнании, из Бельска Подлясского направил слово к верующим региона. Архипастырь напомнил, что причиной тяжелого кризиса, который уже второй месяц переживает Беларусь, является грех - первопричина всех разделов и недоразумений.





Catholic.by . - Время идет, а кризис продолжается. Различные предложения его разрешения не приносят желаемого результата. При этом мы забываем про старое выражение: «Без Бога - ни до порога». Христос также четко учит, что без него мы ничего не сделаем. Поэтому, вместе с человеческими усилиями необходимо просить Божьей помощи в это время испытаний, с которыми столкнулась наша нация, - цитирует иерарха





Своей пастве, оставшейся без пастыря, архиепископ дает духовный совет для того, чтобы мир и согласие вновь вернулись на родную землю:





- Сегодня мы направляем свой взор на Святого Архангела Михаила - победителя злого духа. Нам необходимо срочно освободиться от господства злого духа в наших сердцах, а это возможно через молитву, покаяние и взаимное прощение, возвращающие духовный покой. Условием мира в обществе является мир в наших душах. Поэтому прежде всего молитва, обращение и прощение должны поспособствовать разрешению общественно-политического кризиса в нашей стране, - подчеркнул архипастырь, еще раз призвав к искреннему диалогу все стороны конфликта.





Как отметил архиепископ, «нас, таких разных, так много объединяет»:





- Общая богатая и одновременно трагическая история нашего народа, который даже из очень опасных испытаний выходил победителем. Мы гордимся своей культурой, которая занимает почетное место в мировом культурном наследии. Наша нация выросла из христианства, которое приняла более 1000 лет назад. А христианство - это религия мира и мирного сосуществования. У нас очень хорошие межхристианские отношения, особенно между католиками и православным. Мы также можем гордиться хорошими межрелигиозными отношениями. Все это - наше совместное достояние и оно дорогого стоит.





Белорусский архипастырь добавил, что «сегодня, во время нового экзамена на общественную зрелость народа, мы должны найти в себе силы показать, что нас также объединяет совместная забота о будущем общего Отечества».